Vitória x Juventude: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Clubes se enfrentam neste sábado (16), às 18h30, no Barradão

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 14:30

Vitória
Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Abrindo o returno em casa, o Vitória recebe o Juventude neste sábado (16), às 18h30, no Barradão, pela 20ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Ainda sem vencer fora de casa na competição, o Leão da Barra aposta na força diante da torcida para somar três pontos e se afastar da zona de rebaixamento. O time baiano tem 18 pontos e ocupa a primeira posição fora do Z-4, enquanto o clube gaúcho amarga a vice-lanterna com 14 pontos. Confira onde assistir ao vivo, o horário do confronto, análise das equipes e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Juventude ao vivo

A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere FC, no sistema pay-per-view.

Vitória

Vindo de derrota para o São Paulo e convivendo com uma extensa lista de desfalques — são oito jogadores no departamento médico e outros dois suspensos —, a equipe de Fábio Carille aposta no fator Barradão para se recuperar. Além da luta contra o Z-4, o duelo marca o reencontro com o técnico Thiago Carpini, que deixou o Vitória recentemente e hoje comanda o Juventude.

Juventude

O time de Caxias do Sul chega pressionado após quatro derrotas nos últimos cinco jogos. Com apenas 14 pontos, o Juventude precisa reagir para sair da vice-lanterna. Carpini tem problemas para montar a equipe, com várias baixas por lesão, incluindo Lucas Fernandes, Rafael Bilu e Marcos Paulo.

Prováveis escalações de Vitória x Juventude

Vitória: Lucas Arcanjo; Edu, Lucas Halter, Neris e Ramon; Ryller, Pepê e Romarinho; Osvaldo, Erick e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille.

Juventude: Jandrei; Reginaldo, Abner, Wilker Ángel e Marcelo Hermes; Caíque, Jadson e Mandaca; Gabriel Veron, Ênio e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Carpini.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

