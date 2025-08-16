Acesse sua conta
Vitória encara o Juventude em busca de virada de chave no segundo turno do Brasileirão

Leão da Barra encara a equipe gaúcha neste sábado (16), no Barradão, às 18h30, pela primeira rodada do returno

  Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 08:00

Erick e Renato Kayzer em treino do Vitória
Erick e Renato Kayzer em treino do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Após um primeiro turno frustrante, o Vitória quer virar a chave e fazer uma campanha de recuperação na metade final do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro inicia essa empreitada neste sábado (16), contra o Juventude, no Barradão, às 18h30, em duelo válido pela abertura do segundo turno. A partida marca ainda o reencontro da equipe com o técnico Thiago Carpini, hoje no comando do Papo.

Com apenas 18 pontos conquistados nos 19 primeiros jogos, o Leão da Barra ocupa a 16ª colocação da Série A. Poucos jogadores se destacaram nesse início de campeonato, mas um deles foi o goleiro Lucas Arcanjo. Segundo dados do Sofascore, ele é o segundo em número de defesas (71) e em gols evitados (5,6) entre todos os arqueiros da competição. Responsável por garantir pontos importantes ao Vitória, Arcanjo espera iniciar o returno com o pé direito.

“Acho que a gente demorou um pouquinho para entender o campeonato. Mas fizemos bons jogos. Cada jogo a gente enfrenta como uma final, e espero que amanhã seja a nossa virada de chave com uma vitória muito importante aqui no Barradão”, projetou o goleiro em entrevista coletiva nesta sexta-feira (15).

Relembre os jogos do Vitória no 1º turno do Brasileirão

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
2ª rodada - Vitória 1 x 2 Flamengo por Victor Ferreira/EC Vitória
3ª rodada - Atlético-MG 2 x 2 Vitória por Victor Ferreira I EC Vitória
4ª rodada - Vitória 2x 1 Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória
5ª rodada - Fluminense 1 x 1 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
6ª rodada - Vitória 1 x 1 Grêmio  por Victor Ferreira/EC Vitória
7ª rodada Ceará 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
8ª rodada - Vitória 2 x 1 Vasco  por Victor Ferreira/EC Vitória
9ª rodada - Bahia 2 x 1 Vitória por Arisson Marinho/CORREIO
10º rodada - Vitória 0 x 1 Santos por Victor Ferreira/EC Vitória
11ª rodada - Corinthians 0 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória
12ª rodada - Vitória 0 x 0 Cruzeiro por Victor Ferreira/EC Vitória
13ª rodada - Internacional 1 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
14ª rodada - Botafogo 0 x 0 Vitória por Victor Ferreira/EC Vitória
15ª rodada - Vitória 1 x 0 Bragantino  por Victor Ferreira/E.C. Vitória
16ª rodada - Vitória 2 x 2 Sport por Victor Ferreira/EC Vitória
17ª rodada - Mirassol 1 x 1 Vitória  por Victor Ferreira / EC Vitória
18ª rodada - Vitória 2 x 2 Palmeiras por Victor Ferreira / EC Vitória
19ª rodada - São Paulo 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

1ª rodada - Juventude 2 x 0 Vitória  por Victor Ferreira/EC Vitória

Para embalar, o time pode se inspirar na campanha do ano passado, quando fez apenas 15 pontos no primeiro turno (26,3% de aproveitamento), mas reagiu sob o comando de Carpini. Foram 32 pontos conquistados na segunda metade (56,1% de aproveitamento), o que garantiu a permanência na Série A com duas rodadas de antecedência e ainda rendeu vaga na Sul-Americana.

Mas repetir tal feito, o Leão da Barra precisa voltar a tirar proveitos das suas maiores armas: o Barradão e a torcida colossal. O time somou apenas 13 pontos em casa no primeiro turno (3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas), desempenho que o coloca como o quinto pior mandante da competição. Para mudar esse cenário, o clube lançou uma promoção especial com ingressos a R$ 30, que surtiu efeito. Até a última sexta, mais de 25 mil torcedores já haviam garantido presença.

“Jogar aqui no Barradão é muito difícil para os visitantes, então a gente tem que trazer isso ao nosso favor e aproveitar que vamos estar dentro de casa com apoio da torcida para conquistar os três pontos”, destacou Lucas Arcanjo.

Entretanto, mesmo com o apoio das arquibancadas, o Leão terá que lidar com uma extensa lista de desfalques. Sete jogadores estão no departamento médico: Claudinho (edema ósseo), Raúl Cáceres (estiramento muscular na coxa), Jamerson (em recuperação de cirurgia no tornozelo), Baralhas (sobrecarga no adutor e púbis), Rúben Ismael (cirurgia no menisco), Willian Oliveira (condropatia no joelho) e Matheuzinho (lesão na fáscia plantar). Além deles, Zé Marcos e Ronald estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos.

Por outro lado, Carille terá dois reforços importantes. O volante Pepê, liberado pelo STJD, volta a ficar à disposição, assim como o atacante Erick, ausente no último jogo por questões contratuais. Foram com esses retornos, os muitos desfalques e a necessidade urgente de vencer em mente que o treinador comandou os cinco treinos da semana.

O último deles aconteceu na tarde de sexta-feira, encerrando a preparação para o confronto com o vice-lanterna Juventude, que soma 14 pontos. Logo após a atividade, a equipe iniciou a concentração para o decisivo duelo no Barradão.

