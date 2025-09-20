JEQUIÉ

Motorista morre e três ficam feridos em engavetamento com quatro veículos na Bahia

Vítima e feridos são da mesma família

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 10:51

Engavetamento aconteceu no km 662 da BR-116 Crédito: Reprodução/TV Bahia

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um acidente envolvendo quatro carros em Jequié, no sudoeste da Bahia, na sexta-feira (19). O engavetamento aconteceu no km 662 da BR-116. As quatro pessoas são da mesma família.

De acordo com informações da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia na região, um caminhão-cegonha não respeitou a sinalização de 'pare e siga' e colidiu com a traseira de um veículo de passeio, que bateu em outros dois carros. O motorista de um dos carros morreu.