Motorista morre e três ficam feridos em engavetamento com quatro veículos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 20 de setembro de 2025 às 10:51
Uma pessoa morreu e três ficaram feridas após um acidente envolvendo quatro carros em Jequié, no sudoeste da Bahia, na sexta-feira (19). O engavetamento aconteceu no km 662 da BR-116. As quatro pessoas são da mesma família.
Engavetamento aconteceu no km 662 da BR-116
De acordo com informações da TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia na região, um caminhão-cegonha não respeitou a sinalização de 'pare e siga' e colidiu com a traseira de um veículo de passeio, que bateu em outros dois carros. O motorista de um dos carros morreu.
As três pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Geral Prado Valadares. O corpo do motorista foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT).