100 kg de pescados são apreendidos na Ilha dos Frades

Peixes serão doados para escolas da comunidade

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 19:03

Pescado apreendido na Baía de Todos-os-Santos
Pescado apreendido na Baía de Todos-os-Santos Crédito: Divulgação

Cerca de 100 quilos de pescado foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (19), na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos. Durante uma operação conduzida pela Polícia Militar e pela Capitania dos Portos, quatro homens que realizavam a pesca foram presos. 

Eles praticavam a pesca bomba, método que utiliza explosivos para atordoar ou matar cardumes de peixes, facilitando a coleta. Os policiais receberam a denúncia e iniciaram as buscas no mar. Os suspeitos tentaram fugir por terra, mas acabaram detidos e apresentados à delegacia. O pescado apreendido na ação foi doado para escolas da Ilha dos Frades. 

Pescar com bomba é considerado crime ambiental. A pena varia de um a cinco anos de prisão, além de multa que varia entre R$ 700 e R$ 100 mil, e que pode ser acrescida em R$ 10 por quilo de peixe morto encontrado pela polícia.

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

27 aves silvestres são resgatadas em Santo Amaro

Quais os riscos da obesidade gestacional para a mãe e o bebê

Quais os riscos da obesidade gestacional para a mãe e o bebê
Pix errado: baiana de receptivo recebe R$ 18 mil em vez de R$ 18 e devolve tudo para turista

Pix errado: baiana de receptivo recebe R$ 18 mil em vez de R$ 18 e devolve tudo para turista
Agricultor baiano colhe mandioca gigante; confira o tamanho

Agricultor baiano colhe mandioca gigante; confira o tamanho

Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'
01

Fã gasta R$ 6 mil para almoçar com Backstreet Boys e relata decepção: 'Esperava algo melhor'

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação
02

Abono dos precatórios: saiba quanto cada professor vai receber após aprovação

4 signos devem prever o futuro através dos sonhos neste mês de setembro
03

4 signos devem prever o futuro através dos sonhos neste mês de setembro

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça
04

Moraes manda executar pena de baiana que pichou 'Perdeu, mané' em estátua da Justiça