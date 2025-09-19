OPERAÇÃO

100 kg de pescados são apreendidos na Ilha dos Frades

Peixes serão doados para escolas da comunidade

Maysa Polcri

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 19:03

Pescado apreendido na Baía de Todos-os-Santos Crédito: Divulgação

Cerca de 100 quilos de pescado foram apreendidos na manhã desta sexta-feira (19), na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos. Durante uma operação conduzida pela Polícia Militar e pela Capitania dos Portos, quatro homens que realizavam a pesca foram presos.

Eles praticavam a pesca bomba, método que utiliza explosivos para atordoar ou matar cardumes de peixes, facilitando a coleta. Os policiais receberam a denúncia e iniciaram as buscas no mar. Os suspeitos tentaram fugir por terra, mas acabaram detidos e apresentados à delegacia. O pescado apreendido na ação foi doado para escolas da Ilha dos Frades.

Pescar com bomba é considerado crime ambiental. A pena varia de um a cinco anos de prisão, além de multa que varia entre R$ 700 e R$ 100 mil, e que pode ser acrescida em R$ 10 por quilo de peixe morto encontrado pela polícia.

