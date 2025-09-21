Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ação policial deixa quatro mortos em Narandiba; PM alega confronto

Agentes teriam sido avisados sobre indivíduos armados e comercializando drogas

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 07:34

PM realiza operação em Salvador
PM realiza operação em Salvador Crédito: Divulgação PM-BA

Na tarde de sábado (20), uma ação de policiais militares do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO) terminou com quatro mortos no bairro de Narandiba, em Salvador. Os agentes, que patrulhavam a região, afirmam que receberam informações de moradores sobre indivíduos armados e comercializando drogas em uma localidade conhecida como Rua do Lixo e que, ao chegarem ao ponto indicado, foram alvo de disparos e responderam.

Após a ação, quatro suspeitos foram socorridos para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiram. Segundo a PM, no local foram encontrados duas pistolas calibre .40, dois revólveres calibre .38, seis munições calibre .40, cinco munições calibre .38, diversas porções de crack, quinze porções maconha, R$ 121 em espécie e seis aparelhos celulares.

Ação termina com quatro mortos em Narandiba

Apreensão em Narandiba por Ascom PM/ BA
PM foi acionada, mas achou vítima sem sinais vitais por Reprodução
PM realiza operação em Salvador por Divulgação PM-BA
1 de 3
Apreensão em Narandiba por Ascom PM/ BA

Todo o material apreendido foi apresentado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pela investigação.

Leia mais

Imagem - Motorista morre e três ficam feridos em engavetamento com quatro veículos na Bahia

Motorista morre e três ficam feridos em engavetamento com quatro veículos na Bahia

Imagem - Quatro mortos e 14 presos: operação mira traficantes em Salvador e Região Metropolitana

Quatro mortos e 14 presos: operação mira traficantes em Salvador e Região Metropolitana

Imagem - Saiba quais são os 5 bairros mais perigosos de Salvador neste ano

Saiba quais são os 5 bairros mais perigosos de Salvador neste ano

Mais recentes

Imagem - Cinco veículos são apreendidos e suspeitos presos em Salvador e RMS

Cinco veículos são apreendidos e suspeitos presos em Salvador e RMS
Imagem - Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador

Esquadrão Antibombas remove duas granadas improvisadas em bairro de Salvador
Imagem - Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

Polícia prende mais de 40 torcedores do Vitória após ataque com bombas e pedras

MAIS LIDAS

Imagem - Bia do Brás rebate pressão para perder virgindade: ‘Não vou'
01

Bia do Brás rebate pressão para perder virgindade: ‘Não vou'

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil
02

Prefeitura abre concurso público com 65 vagas e salários de até R$ 9,5 mil

Imagem - Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro
03

Litoral Norte ganha novo shopping com mais de 80 lojas em outubro

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
04

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados