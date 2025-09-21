VIOLÊNCIA

Ação policial deixa quatro mortos em Narandiba; PM alega confronto

Agentes teriam sido avisados sobre indivíduos armados e comercializando drogas

Elis Freire

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 07:34

Na tarde de sábado (20), uma ação de policiais militares do Batalhão de Polícia de Pronto Emprego Operacional (BPEO) terminou com quatro mortos no bairro de Narandiba, em Salvador. Os agentes, que patrulhavam a região, afirmam que receberam informações de moradores sobre indivíduos armados e comercializando drogas em uma localidade conhecida como Rua do Lixo e que, ao chegarem ao ponto indicado, foram alvo de disparos e responderam.

Após a ação, quatro suspeitos foram socorridos para o Hospital Roberto Santos, mas não resistiram. Segundo a PM, no local foram encontrados duas pistolas calibre .40, dois revólveres calibre .38, seis munições calibre .40, cinco munições calibre .38, diversas porções de crack, quinze porções maconha, R$ 121 em espécie e seis aparelhos celulares.

