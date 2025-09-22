Duas pessoas ficam feridas após serem atropeladas em protesto na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:36
Uma motorista perdeu o controle da direção e atropelou duas pessoas que estavam em duas motocicletas durante um protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, na manhã do último sábado (20).
Os feridos foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde na região, de acordo com o g1. Não há informações sobre o estado de saúde deles.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o carro avança contra os motociclistas. Depois da batida, pessoas ao redor tentaram agredir a motorista, que saiu do local para evitar um linchamento. A mulher foi à delegacia após o ocorrido.
Segundo testemunhas, a mulher estava esperando o marido que havia saído do carro para operar um drone quando perdeu o controle da direção. A condutora disse à organização do protesto que o atropelamento não foi intencional e que ela também participava do protesto.