RECÔNCAVO BAIANO

Duas pessoas ficam feridas após serem atropeladas em protesto na Bahia

Acidente aconteceu em Santo Antônio de Jesus

Yan Inácio

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 16:36

Motorista deixou o local logo após o incidente Crédito: Reprodução/Redes sociais

Uma motorista perdeu o controle da direção e atropelou duas pessoas que estavam em duas motocicletas durante um protesto contra o aumento dos preços dos combustíveis em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, na manhã do último sábado (20).



Os feridos foram socorridos por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas para unidades de saúde na região, de acordo com o g1. Não há informações sobre o estado de saúde deles.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o carro avança contra os motociclistas. Depois da batida, pessoas ao redor tentaram agredir a motorista, que saiu do local para evitar um linchamento. A mulher foi à delegacia após o ocorrido.