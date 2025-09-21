POLÍTICA

Manifestantes protestam contra PEC da Blindagem em Salvador e outras capitais

Protesto aconteceu no Cristo da Barra e teve as presenças da cantora Daniela Mercury e dos atores Wagner Moura e Nanda Costa

Pombo Correio

Publicado em 21 de setembro de 2025 às 15:30

Em Salvador, o protesto aconteceu no Cristo da Barra e teve as presenças da cantora Daniela Mercury e dos atores Wagner Moura e Nanda Costa Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Manifestantes foram às ruas, neste domingo (21), para protestar contra a PEC da Blindagem, em atos que também tiveram críticas também à proposta de anistia aos condenados no 8 de Janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A presença de artistas impulsionou os protestos.

No Rio de Janeiro, o ato contou com apresentações de Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. Já em Salvador, o protesto aconteceu no Cristo da Barra e teve as presenças da cantora Daniela Mercury e dos atores Wagner Moura e Nanda Costa.

"A gente está aqui em Salvador dizendo para o mundo inteiro que não aceitamos essa PEC da impunidade para os deputados federais. Não aceitamos para nenhum deputado", afirmou Daniela.

Presente no protesto na capital baiana, o empresário Diego Morais, 36 anos, disse considerar a PEC da Blindagem um "absurdo"."Foi bonito ver que, mesmo com o tempo ameaçando cair uma chuva, muita gente foi às ruas. Marquei com um grupo de amigos e nos encontramos lá, foi bonito de ver. Foi muito bom ver tanta gente defendendo a mesma pauta que acredito, me senti representado", declarou ele, em entrevista à reportagem

A PEC foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última terça-feira (16), com folga - 353 votos no primeiro turno e 344 no segundo, quando o mínimo exigido era 308 - e agora segue para análise no Senado, onde enfrenta maior resistência e risco de ser barrada. A iniciativa recebeu amplo apoio do Centrão, mas também contou com votos de parte do PT: 12 dos 67 deputados da sigla, incluindo aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apoiaram o texto.

Os defensores chamam a proposta de PEC das Prerrogativas, com o argumento de que se trata de garantir autonomia ao exercício dos mandatos. Eles ainda criticam ações recorrentes do Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), sustenta que a matéria não tem viés partidário. “Não é uma pauta de governo ou de oposição, do PT ou do PL, da esquerda ou da direita. É sobre autonomia dos mandatos”, declarou ele.