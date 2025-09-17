Lula sanciona projeto de lei contra a adultização; veja pontos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 17 de setembro de 2025 às 18:48
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quarta-feira (17) a lei da “Adultização”, também conhecida como "ECA Digital", que estabelece obrigações para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital.
O texto do projeto de lei prevê que plataformas digitais adotem medidas para evitar que crianças e adolescentes acessem conteúdos ilegais ou considerados impróprios, como exploração e abuso sexual, violência física e comercialização de jogos de azar.
A lei também estabelece regras para supervisão de pais e responsáveis e exige que as plataformas disponibilizem mecanismos confiáveis de verificação da idade dos usuários nas redes sociais.
Caso sejam descumpridas, as medidas podem levar a multas que vão de R$ 10 por usuário cadastrado a um limite de R$ 50 milhões, a depender da infração. Plataformas também podem ter atividades suspensas temporária ou definitivamente, em caso de descumprimento das regras.
O PL foi aprovado no fim de agosto depois da repercussão nacional de um vídeo do influenciador Felca sobre o assunto.