POLÍTICA

Saiba como deputados baianos votaram na PEC da Blindagem

Texto quer dificultar a responsabilização de parlamentares

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (16), a proposta de emenda à Constituição que ganhou o nome de PEC da Blindagem por dificultar a responsabilização de parlamentares. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 3 de 2021, também conhecida como PEC das Prerrogativas, determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara.