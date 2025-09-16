VOTAÇÃO

Deputados aprovam texto-base da PEC da Blindagem

Proposta determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia



Monique Lobo

Agência Brasil

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:41

Câmara dos Deputaods Crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (16), em 1º turno, o texto-base PEC da Blindagem. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 3 de 2021, também conhecida como PEC das Prerrogativas, determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara.

A proposta também garante foro no Supremo Tribunal Federal (STF) para presidentes de partidos com acentos no parlamento.

Os deputados agora analisam as sugestões de alteração no texto. Em seguida, a PEC vai para votação no 2º turno. para ser aprovada, ela precisa de pelo menos 308 votos em cada turno.

Pautada

A proposta foi pautada nesta terça-feira pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ela foi articulada pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição.

Para Motta, o projeto “fortalece a atividade parlamentar e foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes”. O deputado Cláudio Cajado (PP-BA) foi nomeado o relator.

Cajado defendeu que a PEC é uma “proteção” para os deputados exercerem sua função sem medo de “perseguição política”. “Isso aqui não é uma licença para abusos do exercício do mandato, é um escudo protetivo da defesa do parlamentar, da soberania do voto e, acima de tudo, do respeito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal”, justificou.