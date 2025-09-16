Deputados aprovam texto-base da PEC da Blindagem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Agência Brasil
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 21:41
A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (16), em 1º turno, o texto-base PEC da Blindagem. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 3 de 2021, também conhecida como PEC das Prerrogativas, determina que qualquer abertura de ação penal contra parlamentar depende de autorização prévia, em votação secreta, da maioria absoluta do Senado ou da Câmara.
A proposta também garante foro no Supremo Tribunal Federal (STF) para presidentes de partidos com acentos no parlamento.
Os deputados agora analisam as sugestões de alteração no texto. Em seguida, a PEC vai para votação no 2º turno. para ser aprovada, ela precisa de pelo menos 308 votos em cada turno.
A proposta foi pautada nesta terça-feira pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ela foi articulada pela maioria dos líderes da Câmara com o apoio da oposição.
Para Motta, o projeto “fortalece a atividade parlamentar e foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes”. O deputado Cláudio Cajado (PP-BA) foi nomeado o relator.
Cajado defendeu que a PEC é uma “proteção” para os deputados exercerem sua função sem medo de “perseguição política”. “Isso aqui não é uma licença para abusos do exercício do mandato, é um escudo protetivo da defesa do parlamentar, da soberania do voto e, acima de tudo, do respeito à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal”, justificou.
Caso seja aprovada em 2º turno, o projeto segue para votação no Senado.