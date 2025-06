MUDANÇA

Senado vota hoje criação de 18 novas cadeiras na Câmara dos Deputados

Proposta encontra resistência, mas presidente do Senado trabalha pela aprovação

Carol Neves

Publicado em 25 de junho de 2025 às 07:45

Senado Federal Crédito: Vinícius Schmidt/ Metrópoles

O Senado deve votar nesta quarta-feira (25) um projeto que amplia de 513 para 531 o número de deputados federais a partir das eleições de 2026. A medida, que cria 18 novas vagas, tem custo anual estimado em R$ 64,6 milhões, segundo a Direção-Geral da Câmara dos Deputados. >

De acordo com o Uol, a proposta encontra resistência entre senadores. Muitos argumentam que é incoerente aprovar o aumento de parlamentares enquanto há pressões para reduzir gastos, cortar incentivos fiscais e evitar aumento de tributos.>

Além disso, há receio quanto à repercussão negativa junto à opinião pública. Pesquisa Datafolha apontou que 76% dos brasileiros são contrários à ampliação do número de cadeiras na Câmara, o que tem levado senadores a avaliar os impactos políticos em suas bases eleitorais.>

Apesar da resistência, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), trabalha para aprovar o projeto como está, sem alterações. O senador assumiu um compromisso com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e tem feito ligações individuais para tentar garantir os 41 votos necessários à aprovação, ainda de acordo com a reportagem.>

O relator da proposta no Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), admite que a votação será apertada, mas diz já contar com os votos suficientes. Antes mesmo de ser oficialmente designado, ele já vinha conversando com os colegas em busca de apoio ao projeto.>

O texto foi aprovado na Câmara em maio, num teste político para Hugo Motta, que assumiu recentemente a presidência da Casa. Apesar de não precisar votar, o deputado registrou posição favorável à proposta. Se a matéria tratasse apenas da redistribuição das vagas conforme decisão do STF, a Paraíba, estado de origem de Motta, perderia dois assentos.>

Projeto>

O projeto aprovado pelos deputados busca corrigir o que foi considerado desequilíbrio entre as bancadas estaduais, após decisão do Supremo que exigiu a adequação do número de cadeiras ao tamanho da população de cada estado, com base no Censo de 2022. Inicialmente, a proposta adicionava 14 vagas para evitar perdas nos estados menos populosos.>

Na Câmara, o relator Damião Feliciano (União-PB) defendeu que esse número era insuficiente e sugeriu mais quatro cadeiras, somando 18 novas vagas. Segundo ele, o modelo anterior deixaria estados com maior população sub-representados, como no caso do Paraná frente ao Rio Grande do Sul e do Mato Grosso, ou do Rio Grande do Norte em relação ao Piauí.>

A versão final do texto prevê que o Paraná e o Mato Grosso ganhem uma cadeira cada, enquanto o Rio Grande do Norte ficaria com duas adicionais. Se aprovado no Senado, o novo total de deputados federais será de 531 a partir de 2027.>

O custo adicional de R$ 64,6 milhões por ano leva em conta salários de R$ 46 mil mensais por deputado, além de outros benefícios como verba de gabinete e cota parlamentar, esta última variável conforme o estado de origem. Segundo a Direção-Geral da Câmara, o orçamento atual da Casa, de R$ 8 bilhões conforme a Lei Orçamentária Anual de 2024, já comportaria essa ampliação, que representaria 1,25% desse valor. A expectativa é que haja mais espaço fiscal para esse gasto em 2027, de acordo com projeções do Ministério do Planejamento e Orçamento.>

A proposta também responde a uma exigência judicial. Em 2023, o Supremo Tribunal Federal determinou que a Câmara atualizasse a distribuição de assentos com base nos dados populacionais mais recentes. A ação foi movida pelo estado do Pará em 2017 e concluída no ano passado, garantindo quatro novas vagas ao estado, que passará de 17 para 21 representantes.>

Pelos cálculos, sete estados devem ganhar deputados: Pará (4), Santa Catarina (4), Amazonas (2), Rio Grande do Norte (2), Goiás (1), Minas Gerais (1) e Mato Grosso (1). Outros sete estados perderiam cadeiras: Rio de Janeiro (4), Paraíba (2), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Piauí (2), Pernambuco (1) e Alagoas (1). A criação das 18 novas vagas compensaria essa redistribuição.>