FRAUDE

Investigação identifica cerca de 900 milionários no programa Universidade Gratuita

Doze alunos possuem mais de R$ 10 milhões em valor patrimonial

Millena Marques

Publicado em 25 de junho de 2025 às 11:40

Sala de aula Crédito: Shutterstock

Uma investigação do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE-SC) identificou 858 alunos com patrimônio de R$ 1 milhão ou mais que estão inscritos no programa Universidade Gratuita. O prejuízo aos cofres públicos do estado pode ter sido de quase R$ 324 milhões, segundo o órgão. As informações são do UOL. >

As bolsas do programa e do Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense (Fumdesc), em que foram constatadas irregularidades, são destinadas a pessoas em vulnerabilidade econômica. O Fumdesc gerencia parte da verba destinada às bolsas. >

Do número total, doze alunos possuem mais de R$ 10 milhões em valor patrimonial. O TCE-SC apontou, em relatório, que "esses números destacam a presença de grupos familiares com patrimônio significativo, mesmo dentro do universo de beneficiários do programa". >

De acordo com o órgão, alunos omitiram informações de bens familiares. Os dados são relativos ao segundo semestre de 2023 e ao ano de 2024. Os alunos cursavam a faculdade de graça, mas tinham carros de luxo, como Land Rover, barcos, galpões industriais, salas comerciais, apartamentos e casas luxuosas. Além disso, os bolsistas estavam em listas de sócios de empresas com capital milionário. >