Leo Prates é o novo presidente do Movimento Causa Animal do PDT

Parlamentar é autor de projeto relacionado ao tema, sobre qual também foi articulador quanto vereador

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:08

Leo Prates assume comissão da causa animal Crédito: Divulgação

O deputado federal Leo Prates foi nomeado presidente da Comissão Provisória Nacional do Movimento da Causa Animal do PDT, formalizado nesta semana. O colegiado será um espaço para o debate, articulação e fiscalização das ações governamentais, além de discutir soluções eficazes para a proteção animal e o equilíbrio ambiental.

“Recebo a missão com orgulho e humildade e com a certeza que por meio dela poderei realizar e propor políticas públicas que garantam ainda mais direitos para os animais, expurgando as práticas de maus tratos e outros crimes”, declarou Prates, que possui amplo conhecimento sobre o tema.

Na Câmara dos Deputados, o parlamentar apresentou o projeto de lei (PL 1755/25) que direciona parte dos valores de multas por infração ambiental para programas de proteção, acolhimento, manejo, tratamento e controle populacional ético de animais domésticos e domesticados abandonados em áreas urbanas, executados pelo poder público ou por organizações sociais.

Em Salvador, como vereador, deputado estadual e secretário de Ação Social também articulou ações junto a organizações que garantiram resultados efetivos em nome da causa.

Este é o segundo cargo que Prates assume em nome do partido. No início deste ano, ele foi indicado à presidência da Comissão de Trabalho da Câmara, onde lidera a discussão de importantes pautas do trabalho, sempre visando o equilíbrio nas relações entre trabalhadores e empregadores.

