Leo Prates é o novo presidente do Movimento Causa Animal do PDT

Pombo Correio
Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:08
O deputado federal Leo Prates foi nomeado presidente da Comissão Provisória Nacional do Movimento da Causa Animal do PDT, formalizado nesta semana. O colegiado será um espaço para o debate, articulação e fiscalização das ações governamentais, além de discutir soluções eficazes para a proteção animal e o equilíbrio ambiental.
“Recebo a missão com orgulho e humildade e com a certeza que por meio dela poderei realizar e propor políticas públicas que garantam ainda mais direitos para os animais, expurgando as práticas de maus tratos e outros crimes”, declarou Prates, que possui amplo conhecimento sobre o tema.
Na Câmara dos Deputados, o parlamentar apresentou o projeto de lei (PL 1755/25) que direciona parte dos valores de multas por infração ambiental para programas de proteção, acolhimento, manejo, tratamento e controle populacional ético de animais domésticos e domesticados abandonados em áreas urbanas, executados pelo poder público ou por organizações sociais.
Em Salvador, como vereador, deputado estadual e secretário de Ação Social também articulou ações junto a organizações que garantiram resultados efetivos em nome da causa.
Este é o segundo cargo que Prates assume em nome do partido. No início deste ano, ele foi indicado à presidência da Comissão de Trabalho da Câmara, onde lidera a discussão de importantes pautas do trabalho, sempre visando o equilíbrio nas relações entre trabalhadores e empregadores.
Estima-se que existam cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, sendo 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos, o que representa 25% da população total desses animais no país. A superpopulação de animais abandonados agrava a degradação ambiental urbana, contribui para a transmissão de zoonoses e interfere no equilíbrio da fauna urbana.