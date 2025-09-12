Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Leo Prates é o novo presidente do Movimento Causa Animal do PDT

Parlamentar é autor de projeto relacionado ao tema, sobre qual também foi articulador quanto vereador

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 18:08

Leo Prates assume comissão da causa animal Crédito: Divulgação

O deputado federal Leo Prates foi nomeado presidente da Comissão Provisória Nacional do Movimento da Causa Animal do PDT, formalizado nesta semana. O colegiado será um espaço para o debate, articulação e fiscalização das ações governamentais, além de discutir soluções eficazes para a proteção animal e o equilíbrio ambiental.

“Recebo a missão com orgulho e humildade e com a certeza que por meio dela poderei realizar e propor políticas públicas que garantam ainda mais direitos para os animais, expurgando as práticas de maus tratos e outros crimes”, declarou Prates, que possui amplo conhecimento sobre o tema.

Na Câmara dos Deputados, o parlamentar apresentou o projeto de lei (PL 1755/25) que direciona parte dos valores de multas por infração ambiental para programas de proteção, acolhimento, manejo, tratamento e controle populacional ético de animais domésticos e domesticados abandonados em áreas urbanas, executados pelo poder público ou por organizações sociais.

Em Salvador, como vereador, deputado estadual e secretário de Ação Social também articulou ações junto a organizações que garantiram resultados efetivos em nome da causa.

Este é o segundo cargo que Prates assume em nome do partido. No início deste ano, ele foi indicado à presidência da Comissão de Trabalho da Câmara, onde lidera a discussão de importantes pautas do trabalho, sempre visando o equilíbrio nas relações entre trabalhadores e empregadores.

Estatísticas

Estima-se que existam cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, sendo 20 milhões de cães e 10 milhões de gatos, o que representa 25% da população total desses animais no país. A superpopulação de animais abandonados agrava a degradação ambiental urbana, contribui para a transmissão de zoonoses e interfere no equilíbrio da fauna urbana.

Leia mais

Imagem - 'Falta maior suporte do governo estadual aos municípios' para melhorar a saúde da Bahia, diz Leo Prates

'Falta maior suporte do governo estadual aos municípios' para melhorar a saúde da Bahia, diz Leo Prates

Imagem - Leo Prates assume subcomissão dos planos de saúde na Câmara dos Deputados

Leo Prates assume subcomissão dos planos de saúde na Câmara dos Deputados

Imagem - 'Foi um ano de muito aprendizado', diz Leo Prates sobre começo do mandato no Congresso Nacional

'Foi um ano de muito aprendizado', diz Leo Prates sobre começo do mandato no Congresso Nacional

Mais recentes

Imagem - ‘ACM Neto é esperança de recolocar a Bahia em lugar de destaque’, diz Cacá Leão

‘ACM Neto é esperança de recolocar a Bahia em lugar de destaque’, diz Cacá Leão
Imagem - Com Tarcísio, ACM Neto terá um palanque nacional muito forte, avalia Manuel Rocha

Com Tarcísio, ACM Neto terá um palanque nacional muito forte, avalia Manuel Rocha
Imagem - Jerônimo quer criar uma nova secretaria para cuidar da Ponte Salvador-Itaparica

Jerônimo quer criar uma nova secretaria para cuidar da Ponte Salvador-Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro
01

Anjo da Guarda envia mensagens especiais para 9 signos neste dia 12 de setembro

Imagem - Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'
02

Funcionários de maternidade de referência de Salvador denunciam atraso de salários: 'Psicológico abalado'

Imagem - Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual
03

Jerônimo anuncia prazo para pagamento de precatórios de professores da rede estadual

Imagem - De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen
04

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen