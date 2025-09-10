OTIMISMO

‘ACM Neto é esperança de recolocar a Bahia em lugar de destaque’, diz Cacá Leão

Presidente do Progressistas de Salvador e secretário de Governo da capital acredita que ACM Neto chegará forte para a disputa do governo da Bahia, em 2026

Pombo Correio

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:46

Cacá Leão e ACM Neto Crédito: Divulgação

Presidente do Progressistas de Salvador e secretário de Governo da capital, Cacá Leão, declarou acreditar que ACM Neto (União Brasil) chegará forte para a disputa do governo da Bahia, em 2026. Para ele, o principal motivo é que a atual gestão “não atende às expectativas” da população. Em postagem nas redes sociais, Cacá disse acreditar que o aliado de federação representa “esperança e renovação”.

“O que a gente vê hoje é uma Bahia cansada, um governo fraco, que não atende às expectativas da população. E ACM Neto chega com a esperança de renovação que vem para recolocar a Bahia no seu lugar de destaque”, disse.