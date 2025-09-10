‘ACM Neto é esperança de recolocar a Bahia em lugar de destaque’, diz Cacá Leão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pombo Correio
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 21:46
Presidente do Progressistas de Salvador e secretário de Governo da capital, Cacá Leão, declarou acreditar que ACM Neto (União Brasil) chegará forte para a disputa do governo da Bahia, em 2026. Para ele, o principal motivo é que a atual gestão “não atende às expectativas” da população. Em postagem nas redes sociais, Cacá disse acreditar que o aliado de federação representa “esperança e renovação”.
“O que a gente vê hoje é uma Bahia cansada, um governo fraco, que não atende às expectativas da população. E ACM Neto chega com a esperança de renovação que vem para recolocar a Bahia no seu lugar de destaque”, disse.
O titular da Segov afirmou também que está otimista com o pleito eleitoral que se aproxima. “ACM Neto chega muito forte para 2026. Tenho andado pela Bahia, tenho conversado com diversos amigos, inclusive gente que não esteve ao lado dele em 2022. Essas próprias pessoas veem outro cenário para o ano que vem”, destacou.