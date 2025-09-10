POLÍTICA

Com Tarcísio, ACM Neto terá um palanque nacional muito forte, avalia Manuel Rocha

Parlamentar ressaltou a união da oposição na Bahia para a eleição do ano que vem

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 15:56

Deputado estadual Manuel Rocha Crédito: JulianaAndrade/Agência Alba

O deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil) disse nesta terça-feira (9) que, caso seja confirmada a candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), a presidente da República, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) terá na Bahia um palanque nacional muito forte. Durante entrevista à rádio Mix, o parlamentar ainda ressaltou que a desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue maior do que a aprovação no país, o que favorece uma candidatura forte da oposição.

"Tarcísio de Freitas sendo confirmado candidato a presidente, como todos nós esperamos, e isso está sendo trabalhado isso em Brasília, ACM Neto terá um palanque nacional muito forte. Um candidato que tem um governo de São Paulo muito bem avaliado, que não é radical. Então, isso favorece muito o cenário", afirmou.

Rocha destacou a recente pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta segunda-feira (8), que apontou que a desaprovação do presidente Lula está em 49,3%, contra 44%. Para o deputado, Lula já não chega com a mesma força que teve na eleição passada, quando era visto como o candidato da esperança do povo para recuperar o país, enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) enfrentava alto desgaste.

Voltando ao cenário baiano, ele pontuou que ACM Neto tem percorrido o interior do estado ouvindo a população e tem tido boa recepção. "É claro que é uma eleição bastante dura, mas a gente vê uma boa perspectiva para o ano que vem para a ACM Neto, que já tem rodado no interior, vai a cavalgada, vai a feira, esteve lá em Coribe e em Correntina (ambas no Oeste da Bahia), lá na minha região, e teve uma recepção bastante positiva. As pessoas estão pedindo mudança", disse.

O parlamentar ressaltou a união da oposição na Bahia para a eleição do ano que vem e salientou que, diferente da eleição passada, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) já é conhecido pela população e terá que responder aos problemas do estado, a exemplo da segurança pública, saúde e as promessas não cumpridas, como a ponte Salvador-Itaparica.

“Eu acho que a chapa tem que ser constituída com os nomes mais fortes, que agregam mais. A oposição dessa vez está unida, já foi selada a paz entre João Roma e ACM Neto, inclusive neste final de semana eles estiveram juntos em uma cavalgada em Cabaceira do Paraguaçu. Eu acho que a chapa realmente ainda vai ser discutida, fechada de forma antecipada com os nomes mais fortes”, declarou.