VIOLÊNCIA

'Uma pessoa poderia ter morrido', diz ACM Neto sobre bala que atingiu sede do União Brasil

O vice-presidente nacional do partido destacou que o imóvel é muito movimentado

Monique Lobo

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:06

Prédio onde fica a sede do União Brasil em Salvador atingido por bala perdida Crédito: Marina Silva/CORREIO

A bala que atingiu o prédio onde fica a sede do União Brasil em Salvador, no domingo (31), poderia ter causado uma tragédia. É o que aponta o vice-presidente nacional do partido e ex-prefeito de Salvador, ACM Neto.

"Se fosse qualquer dia útil da semana, uma pessoa poderia ter morrido porque o prédio é muito movimentado", revela. Após um tiroteio na Avenida Garibaldi, o projétil atingiu a porta da entrada do edifício, estilhaçando o vidro, e parou na porta do elevador, que no momento estava fechada.

Veja como ficou o prédio onde está a sede do União Brasil atingido por uma bala perdida 1 de 5

Em um vídeo publicado nas redes sociais, ACM Neto mostrou a entrada com uma estrutura provisória de madeirite, por conta da ausência da porta de vidro que ficou quebrada, e a marca na porta do elevador.

Além da sede do União Brasil, o imóvel também abriga escritórios de outros partidos e clínicas. Procurada, a Polícia Civil orientou que a reportagem entrasse em contato com a Polícia Militar que, por sua vez, informou que não foi acionada.

Mais de mil tiroteios

O episódio do domingo tem se tornado cada vez mais frequente em Salvador. "O que aconteceu no prédio onde funciona a sede do União Brasil, infelizmente, é a realidade em Salvador", dispara o vice-presidente do União Brasil.

Os dados do Instituto Fogo Cruzado, que monitora a violência armada em Salvador e Região Metropolitana (RMS), reforçam a avaliação de ACM Neto. Entre 1º de janeiro e 11 de agosto deste ano, o instituto registrou 1.019 episódios de troca na capital baiana e na RMS. Nesse total de ocorrências, 835 morreram e outras 206 ficaram feridas.

Na última sexta-feira (29), uma troca de tiros assustou motoristas e moradores na Avenida Paralela, uma das mais movimentadas da cidade. Um homem que praticava assaltos na região foi perseguido por policiais e chegou a entrar em um córrego próximo a Estação Imbuí do metrô para escapar dos agentes. Ele foi capturado depois de mais de 30 minutos de buscas.

Violência na Bahia

Os altos índices de violência não estão restritos à capital. Como alerta ACM Neto: "É a realidade em todas as cidades da Bahia, o estado mais violento do Brasil. Os baianos estão amedrontados, com razão".

Para o ex-prefeito de Salvador, os episódios de insegurança estão ligados a gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT). "A violência, reflexo da omissão e fracasso administrativo do governador Jerônimo Rodrigues está nos espaços públicos e privados, está nas ruas e avenidas das cidades, está até no Centro Administrativo, onde o governador dá expediente. Uma vergonha que a Bahia tenha se transformado no paraíso dos bandidos", acrescenta.

O estado figura com cinco cidades entre as dez mais violentas do país, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025, divulgado em julho. Quando o recorte abre para os 20 municípios com mais casos de morte violenta, a Bahia ganha mais quatro posições e soma nove cidades.