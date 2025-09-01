TEATRO

Espetáculo Chame Gente realiza apresentações gratuitas em Salvador

Indicada ao Prêmio Bahia Aplaude 2025 nas categorias Texto e Melhor Ator, peça retorna aos palcos da capital

Tharsila Prates

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:18

Os atores Danilo Cairo e Leandro Santolli em cena Crédito: Divulgação/ Caio Lírio

O Carnaval de Salvador recebe uma homenagem emocionante e cheia de energia com a peça teatral Chame Gente – Um Carnaval em Cada Esquina, que retorna aos palcos da capital com quatro apresentações gratuitas, em diferentes espaços culturais da cidade.

Indicado ao Prêmio Bahia Aplaude 2025 nas categorias Texto e Melhor Ator, o espetáculo combina teatro e música para trazer à cena histórias, memórias e a essência contagiante da maior festa de rua do mundo, enquanto celebra os 40 anos do Axé Music e 75 anos do trio elétrico.

As apresentações serão realizadas de 13 de setembro a 3 de outubro, no Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360 (dia 13/09, às 16h), Teatro Sesc Senac Pelourinho (dia 19/09, às 19h), Espaço Cultural da Barroquinha (dia 28/09, às 17h) e Centro Cultural Sesi Casa Branca (dia 03/10, às 19h). Os ingressos serão distribuídos nos respectivos locais uma hora antes de cada sessão.

Com dramaturgia e direção geral de Paula Lice, direção musical de Luciano Salvador Bahia o espetáculo apresenta os atores Danilo Cairo e Leandro Santolli em cena, narrando as aventuras, encontros e emoções que só a maior festa de rua do planeta pode proporcionar. Entre memórias pessoais e fatos históricos, o público é transportado para os circuitos da folia baiana, em uma experiência envolvente que conecta a alegria contagiante dos trios elétricos à diversidade cultural de Salvador.

Espetáculo Chame Gente - Um Carnaval em cada esquina Crédito: Divulgação/ Caio Lírio

Chame Gente é uma celebração do espírito revolucionário e transformador do Carnaval. Com humor, paixão e música, o espetáculo transforma as vivências da pipoca, dos blocos e camarotes em um verdadeiro “documentário cênico”, que emociona tanto baianos quanto turistas. É um convite para reviver a liberdade, o suor e a magia que fazem desta festa um patrimônio cultural do mundo.

Serviço:

Peça: Chame Gente – um Carnaval em cada esquina

Espaço Boca de Brasa Subúrbio 360 - dia 13/09, sábado, às 16h



Teatro Sesc Senac Pelourinho - dia 19/09, sexta, às 19h

Espaço Cultural da Barroquinha - dia 28/09, domingo, às 17h

Centro Cultural Sesi Casa Branca - dia 03/10, sexta, às 19h

Quanto: gratuito, com ingressos distribuídos na bilheteria de cada teatro uma hora antes das apresentações