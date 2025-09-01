Acesse sua conta
Malu Valle chega a Salvador com espetáculo que foi dirigido por Paulo Gustavo

"Matilde" estreia nesta sexta-feira (5) e segue até o dia 29 de setembro, no CineTeatro 2 de Julho

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:40

Espetáculo
Espetáculo "Matilde" Crédito: Divulgação

Para celebrar os seus 35 anos de carreira, a atriz Malu Valle retorna com o espetáculo "Matilde", que estreou em 2015 a convite do amigo Paulo Gustavo. A montagem agora chega a Salvador nesta sexta-feira (5) e segue até o dia 29 de setembro, sempre de sexta a segunda-feira, no CineTeatro 2 de Julho.

Os ingressos já estão à venda pela plataforma Sympla. Eles custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia para estudantes, professores, profissionais da saúde, pessoa com deficiência e acompanhante, quando indispensável para locomoção, adultos maiores de 60 anos e clientes Ourocard).

A história apresenta uma mulher de 60 anos, aposentada, que vê sua rotina pacata em Copacabana ser transformada ao alugar um quarto para um ator de 36 anos em busca de sua grande oportunidade, personagem interpretado por Ivan Mendes. Com humor e sensibilidade, o texto de Julia Spadaccini aborda temas como envelhecimento, relações intergeracionais e os desafios da sociedade patriarcal.

Presente de Paulo Gustavo

A escolha de Malu para interpretar Matilde partiu do ator e humorista Paulo Gustavo. Ele fez o convite à amiga para estar em cena na peça sob a sua direção dez anos depois de um outro encontro especial.

Em 2005, Malu também foi chamada pelo artista para dirigir o espetáculo "Infraturas", um compilado de esquetes cômicas que marcou o início da carreira dele e do também ator e humorista Fábio Porchat, quando ainda eram estudantes de Artes Cênicas da Casa das Artes de Laranjeiras (CAL).

