Neojiba celebra 250 anos de um clássico da literatura com concertos gratuitos

Tharsila Prates
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:23
O Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) apresentarã dois concertos, nos dias 5 e 6 de setembro, para marcar os 250 anos da primeira versão de Fausto, obra literária dramática criada pelo escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe.
O evento será no Parque do Queimado, sede do programa, no bairro da Liberdade, em Salvador, sob regência do diretor musical Eduardo Torres. O repertório reunirá obras inspiradas diretamente no drama de Goethe e peças que dialogam por afinidade estética e temática.
Entre elas estarão Beethoven, como as aberturas As Criaturas de Prometeu, op. 43, e Egmont, op. 84, composta para a peça homônima de Goethe. De Mendelssohn, será interpretada a abertura Mar Calmo e Viagem Próspera, op. 27, inspirada em duas poesias de Goethe reunidas em uma única peça musical. Também fazem parte do repertório a abertura da ópera Fausto, de Gounod, e a Marcha Húngara, de Berlioz, extraída da obra A Danação de Fausto.
O concerto também destacará a produção local - eixo temático da programação do Neojiba em 2025, com a execução de obras de artistas do programa. Serão apresentadas a Abertura-Scherzo, de Vinícius Costa Jaloto, e Maculelê, o Exórdio, de Jamberê, dois compositores da casa que se destacam pela criatividade e força musical.
Os concertos dos dias 5 e 6 de setembro, em homenagem aos 250 anos de Fausto, têm o apoio da Associação Goethe da Bahia.
Serviço:
Série Salvador Sinfônica – Concertos em homenagem aos 250 anos de Fausto, de Goethe
Orquestra Neojiba
Regente: Eduardo Torres
5/9, às 19h, e 6/9, às 17h (sexta e sábado), no Parque do Queimado, Liberdade
Entrada gratuita