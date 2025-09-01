DIAS 5 E 6 DE SETEMBRO

Neojiba celebra 250 anos de um clássico da literatura com concertos gratuitos

Evento será no Parque do Queimado, na Liberdade

Tharsila Prates

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 17:23

Diretor musical Eduardo Torres regerá a orquestra principal do Neojiba Crédito: Divulgação

O Neojiba (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia) apresentarã dois concertos, nos dias 5 e 6 de setembro, para marcar os 250 anos da primeira versão de Fausto, obra literária dramática criada pelo escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe.

O evento será no Parque do Queimado, sede do programa, no bairro da Liberdade, em Salvador, sob regência do diretor musical Eduardo Torres. O repertório reunirá obras inspiradas diretamente no drama de Goethe e peças que dialogam por afinidade estética e temática.

Entre elas estarão Beethoven, como as aberturas As Criaturas de Prometeu, op. 43, e Egmont, op. 84, composta para a peça homônima de Goethe. De Mendelssohn, será interpretada a abertura Mar Calmo e Viagem Próspera, op. 27, inspirada em duas poesias de Goethe reunidas em uma única peça musical. Também fazem parte do repertório a abertura da ópera Fausto, de Gounod, e a Marcha Húngara, de Berlioz, extraída da obra A Danação de Fausto.

O concerto também destacará a produção local - eixo temático da programação do Neojiba em 2025, com a execução de obras de artistas do programa. Serão apresentadas a Abertura-Scherzo, de Vinícius Costa Jaloto, e Maculelê, o Exórdio, de Jamberê, dois compositores da casa que se destacam pela criatividade e força musical.

Os concertos dos dias 5 e 6 de setembro, em homenagem aos 250 anos de Fausto, têm o apoio da Associação Goethe da Bahia.

Serviço:

Série Salvador Sinfônica – Concertos em homenagem aos 250 anos de Fausto, de Goethe

Orquestra Neojiba

Regente: Eduardo Torres

5/9, às 19h, e 6/9, às 17h (sexta e sábado), no Parque do Queimado, Liberdade