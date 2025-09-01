VITA

Operação prende 176 suspeitos e localiza armas e veículos em 43 cidades baianas

Mais de 260 policiais participaram da ação, inclusive em Salvador

Tharsila Prates

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:30

Mais de 260 policiais participaram da Operação Vita

A Polícia Civil da Bahia concluiu a primeira fase da Operação Vita, para o combate aos Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) em 43 municípios do estado. Foram presas 176 pessoas, lavrados 10 boletins de ocorrência e 49 termos circunstanciados de ocorrência, e apreendidos 33 armas de fogo e 46 veículos.

A operação foi iniciada em 13 de agosto e realizada até esse domingo (31) e atuou de forma integrada com os departamentos operacionais da instituição, combinando medidas de prevenção, repressão e investigação, com ênfase em homicídios, tráfico de drogas e crimes patrimoniais.

A Operação Vita incluiu o cumprimento de 90 mandados de prisão preventiva e 50 mandados de prisão temporária, além de 99 mandados de busca e apreensão e seis mandados contra adolescentes. Foram empregados 265 policiais civis, realizadas 650 diligências e lavradas 36 prisões em flagrante. Também foram representadas 163 medidas cautelares, instaurados 155 inquéritos policiais e concluídos 171 procedimentos investigativos.

A operação atuou nos seguintes municípios: Barreiras, Candeias, Capim Grosso, Cachoeira, Coaraci, Correntina, Dias D’Ávila, Eunápolis, Governador Mangabeira, Iaçu, Itabela, Itapicuru, Itatim, Ituberá, Jacobina, Luís Eduardo Magalhães, Prado, Presidente Tancredo Neves, Santa Cruz de Cabrália, Santo Estêvão, São Desidério, São Francisco do Conde, Uruçuca, Valença, Wenceslau Guimarães, Camamu, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Morro do Chapéu, Paulo Afonso, Teixeira de Freitas, Ibirapitanga, Xique-Xique, Porto Seguro, Maragogipe, Serrinha, Irecê, Simões Filho, Camaçari e Salvador.

De acordo com o delegado-geral André Viana, a operação trouxe resultados significativos para a segurança pública. “Os números demonstram que a integração entre inteligência, investigação e atuação operacional é essencial para desestruturar organizações criminosas, reduzir homicídios e aumentar a segurança da população”, afirmou.