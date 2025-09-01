Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura instala Área de Proteção ao Ciclista na Av. Magalhães Neto; veja como vai funcionar

Projeto piloto prevê a presença de placas, painéis luminosos e reforço de agentes às terças e quintas-feiras

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:47

Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) na Av. Magalhães Neto
Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) na Av. Magalhães Neto Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

A Transalvador implantará, a partir desta terça-feira (2), a Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC). A iniciativa visa a garantir mais segurança para o ciclista de competição que treina na Avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba.

O projeto piloto prevê a presença de placas, painéis luminosos e reforço de agentes do órgão municipal de trânsito ao longo da via, às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h.

Funcionamento da Área de Proteção ao Ciclista

Projeto piloto começa a vigorar a partir desta terça-feira (2) por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
Haverá placas, painéis luminosos e reforço de agentes às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
O projeto da APCC vai bloquear toda a via principal da Magalhães Neto durante duas horas por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
Segundo a Transalvador, fluxo de carros é reduzido no horário por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
Ação poderá ser estendida para a faixa de orla da cidade, em um segundo momento por Jefferson Peixoto/ Secom PMS
1 de 5
Projeto piloto começa a vigorar a partir desta terça-feira (2) por Jefferson Peixoto/ Secom PMS

A medida atende a um acordo feito com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e se inicia em caráter experimental. Na prática, o projeto da APCC vai bloquear toda a via principal da Magalhães Neto durante duas horas. O pequeno fluxo de veículos do local será remanejado para a marginal, entre 4h e 6h.

O superintendente da Transalvador, Diego Brito, explica que a medida foi tomada após uma série de reuniões com o MP, levando em consideração um estudo técnico.

“Nesse horário, quase não temos carros e motos naquele trecho. Os ônibus que circulam vão passar pela rua de dentro. Vamos liberar a via para os atletas de competição que treinam diariamente e precisam de segurança, sem competir com os demais veículos”, explica ele, destacando que o número de ciclistas de competição tem crescido em Salvador.

Ainda de acordo com o superintendente, o projeto poderá ser estendido para a faixa de orla da cidade, em um segundo momento.

Rede cicloviária

Com cerca de 310 km de rede cicloviária, a capital baiana ampliará sua malha em mais 50 km até o final deste ano. Além disso, o poder público municipal incentiva o uso de bicicletas por meio do Bike Salvador, que oferta 400 bicicletas em diversos pontos.

A cidade tem ainda 60 bikes do Sistema Bike Turista, instalado em 12 hotéis, englobando toda a orla e o Centro Histórico.

Desde 2013, o município adotou o Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), projeto voltado apenas para as bicicletas, realizando centenas de ações que foram cruciais para a mudança cultural dos soteropolitanos em relação às bikes. Passeios e eventos realizados rotineiramente, bem como a incorporação da bicicleta no calendário de eventos da cidade se somam a outras ações de incentivo ao modal.

Além disso, cerca de 60 eventos por ano com a temática da bicicleta são realizados pela gestão pública, incluindo campanhas, fóruns e cursos de capacitação. Outra iniciativa é o projeto “Motorista Vá de Boa”, dedicado aos profissionais do transporte coletivo e de táxi, que promove uma nova consciência no trânsito, com respeito mútuo, gerando ainda mais confiança àqueles que pretendem pedalar na cidade.

Mais recentes

Imagem - Veja como a qualidade do sono importa mais que a quantidade

Veja como a qualidade do sono importa mais que a quantidade
Imagem - Espetáculo Chame Gente realiza apresentações gratuitas em Salvador

Espetáculo Chame Gente realiza apresentações gratuitas em Salvador
Imagem - Veja a importância do endocrinologista no cuidado com a saúde

Veja a importância do endocrinologista no cuidado com a saúde

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua