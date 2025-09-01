SALVADOR

Prefeitura instala Área de Proteção ao Ciclista na Av. Magalhães Neto; veja como vai funcionar

Projeto piloto prevê a presença de placas, painéis luminosos e reforço de agentes às terças e quintas-feiras

Tharsila Prates

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 22:47

Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC) na Av. Magalhães Neto Crédito: Jefferson Peixoto/ Secom PMS

A Transalvador implantará, a partir desta terça-feira (2), a Área de Proteção ao Ciclista de Competição (APCC). A iniciativa visa a garantir mais segurança para o ciclista de competição que treina na Avenida Magalhães Neto, no bairro da Pituba.

O projeto piloto prevê a presença de placas, painéis luminosos e reforço de agentes do órgão municipal de trânsito ao longo da via, às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h.

Funcionamento da Área de Proteção ao Ciclista 1 de 5

A medida atende a um acordo feito com o Ministério Público da Bahia (MP-BA) e se inicia em caráter experimental. Na prática, o projeto da APCC vai bloquear toda a via principal da Magalhães Neto durante duas horas. O pequeno fluxo de veículos do local será remanejado para a marginal, entre 4h e 6h.

O superintendente da Transalvador, Diego Brito, explica que a medida foi tomada após uma série de reuniões com o MP, levando em consideração um estudo técnico.

“Nesse horário, quase não temos carros e motos naquele trecho. Os ônibus que circulam vão passar pela rua de dentro. Vamos liberar a via para os atletas de competição que treinam diariamente e precisam de segurança, sem competir com os demais veículos”, explica ele, destacando que o número de ciclistas de competição tem crescido em Salvador.

Ainda de acordo com o superintendente, o projeto poderá ser estendido para a faixa de orla da cidade, em um segundo momento.

Rede cicloviária

Com cerca de 310 km de rede cicloviária, a capital baiana ampliará sua malha em mais 50 km até o final deste ano. Além disso, o poder público municipal incentiva o uso de bicicletas por meio do Bike Salvador, que oferta 400 bicicletas em diversos pontos.

A cidade tem ainda 60 bikes do Sistema Bike Turista, instalado em 12 hotéis, englobando toda a orla e o Centro Histórico.

Desde 2013, o município adotou o Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), projeto voltado apenas para as bicicletas, realizando centenas de ações que foram cruciais para a mudança cultural dos soteropolitanos em relação às bikes. Passeios e eventos realizados rotineiramente, bem como a incorporação da bicicleta no calendário de eventos da cidade se somam a outras ações de incentivo ao modal.