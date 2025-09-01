Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tia e sobrinho são condenados a mais de 20 anos de prisão por matar líder sindical na Bahia

Dupla matou o sindicalista por motivação política

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:18

Aroldo Pereira de Souza foi morto a tiros em 2018
Aroldo Pereira de Souza foi morto a tiros em 2018 Crédito: Reprodução

Duas pessoas foram condenadas a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo homicídio de um líder sindical na cidade de Central, no Centro Norte Baiano. O crime aconteceu em 8 de novembro de 2018, no povoado de Larguinha, zona rural do município.

A vítima foi Aroldo Pereira de Souza, que na época era presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O líder sindical foi morto a tiros em sua propriedade, em uma emboscada planejada pelos condenados. As investigações apontaram que o crime teve motivação política e foi premeditado. Aroldo deixou três filhos, sendo um com menos de dois anos de idade à época dos fatos.

Leia mais

Imagem - Prefeitura baiana processa Bradesco para evitar fechamento do único banco da cidade

Prefeitura baiana processa Bradesco para evitar fechamento do único banco da cidade

Imagem - Cinco cachorros são mortos envenenados na Bahia; polícia coleta amostras de ração

Cinco cachorros são mortos envenenados na Bahia; polícia coleta amostras de ração

Imagem - MPT apura denúncias de assédio moral e atraso de salários em hospital na Bahia

MPT apura denúncias de assédio moral e atraso de salários em hospital na Bahia

Leandro Ferreira Rocha e sua tia, Sandra Ferreira da Rocha foram sentenciados a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão no dia 20 de julho.

Na sentença, o Juiz Luís Henrique de Almeida Araújo considerou que tanto Leandro quanto Sandra agiram com alto grau de crueldade, planejamento e intenção. A pena dos dois foi agravada pelas circunstâncias do crime, como o local e a tentativa de dificultar a apuração dos fatos. A prisão preventiva dos réus foi decretada imediatamente após a condenação e ambos cumprirão a pena em regime fechado.

Mais recentes

Imagem - Operação prende 176 suspeitos e localiza armas e veículos em 43 cidades baianas

Operação prende 176 suspeitos e localiza armas e veículos em 43 cidades baianas
Imagem - Alunos da Ufba protestam contra falta de vagas no curso de Medicina

Alunos da Ufba protestam contra falta de vagas no curso de Medicina
Imagem - Prefeitura baiana processa Bradesco para evitar fechamento do único banco da cidade

Prefeitura baiana processa Bradesco para evitar fechamento do único banco da cidade

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua