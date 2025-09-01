Tia e sobrinho são condenados a mais de 20 anos de prisão por matar líder sindical na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 19:18
Duas pessoas foram condenadas a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo homicídio de um líder sindical na cidade de Central, no Centro Norte Baiano. O crime aconteceu em 8 de novembro de 2018, no povoado de Larguinha, zona rural do município.
A vítima foi Aroldo Pereira de Souza, que na época era presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. O líder sindical foi morto a tiros em sua propriedade, em uma emboscada planejada pelos condenados. As investigações apontaram que o crime teve motivação política e foi premeditado. Aroldo deixou três filhos, sendo um com menos de dois anos de idade à época dos fatos.
Leandro Ferreira Rocha e sua tia, Sandra Ferreira da Rocha foram sentenciados a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão no dia 20 de julho.
Na sentença, o Juiz Luís Henrique de Almeida Araújo considerou que tanto Leandro quanto Sandra agiram com alto grau de crueldade, planejamento e intenção. A pena dos dois foi agravada pelas circunstâncias do crime, como o local e a tentativa de dificultar a apuração dos fatos. A prisão preventiva dos réus foi decretada imediatamente após a condenação e ambos cumprirão a pena em regime fechado.