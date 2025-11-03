Acesse sua conta
Mateus Dias é anunciado como titular da nova secretaria da Ponte Salvador-Itaparica

Pasta estadual tem 33 cargos e custo estimado de R$ 1,4 milhão em três meses

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 14:59

Projeto
Projeto da ponte Salvador-Itaparica Crédito: Divulgação

Duas semanas após a criação de 33 novos cargos no Governo do Estado para a implantação da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica, o nome do titular da pasta foi divulgado. Mateus da Cunha Dias, superintendente de Planejamento e Logística de Transporte e Intermodalismo da Secretaria de Infraestrutura, será responsável pela condução da nova secretaria.

O anúncio foi feito durante evento realizado na manhã desta segunda-feira (3), no Centro Administrativo da Bahia (CAB). Além do nome do titular, foi anunciado que Pedro César Gaspar Dórea, assessor especial no Gabinete do Governador, será o chefe de gabinete.

Os nomes dos responsáveis pela Seponte seriam anunciados no dia 23 de outubro, mas o evento foi cancelado por conta das fortes chuvas que atingiram Salvador. Naquele dia, a criação da nova secretaria foi publicada no Diário Oficial do Estado. O custo estimado da pasta, que terá 33 novos cargos, é de R$ 1,4 milhão apenas nos três primeiros meses.

A Seponte tem objetivo de coordenar, articular, promover, acompanhar e integrar as ações e projetos para a implementação da ponte. O equipamento é uma promessa antiga dos governos petistas.

“Hoje nossa prioridade é garantir os estudos para a construção de uma estrutura resistente, que conecte a capital baiana à Itaparica e outros municípios, mas também o cuidado de evitar a passagem por comunidades, por zonas de proteção ambiental e interferência em corpos hídricos”, disse o novo secretário estadual.

Promessa antiga 

A Ponte Salvador-Itaparica terá investimento estimado em R$ 10 bilhões para a construção da ponte e de túneis, viadutos e novos acessos entre Salvador e Vera Cruz. A Concessionária responsável pela obra terá até junho de 2026 para concluir os projetos de engenharia, obter as licenças necessárias e iniciar a obra, com conclusão prevista para junho de 2031.

O sistema viário fará a ligação direta da ponte com a Via Expressa, com as avenidas Jequitaia, Engenheiro Oscar Pontes e com o Terminal Marítimo de São Joaquim, em Salvador. No lado da Ilha de Itaparica, o acesso será pela região da Gameleira, em Vera Cruz. O projeto ainda inclui a duplicação da BA-001, nos trechos entre Cacha Pregos e a Ponte do Funil.

O equipamento é uma promessa antiga dos governos petistas. Em 2009, o então governador Jaques Wagner (PT) informou que entregaria à então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, o projeto para a construção da ponte que ligaria Salvador à Ilha de Itaparica. 

Durante o anúncio desta segunda-feira (3), o governador Jerônimo Rodrigues (PT) disse esperar que a pasta tenha outras funções para além da ponte. “Que a gente não limite esse projeto à ponte. Estamos falando de um sistema viário, é um novo vetor de acesso, de desenvolvimento, de transporte, de turismo, nós teremos a ponte como um dos maiores projetos dos últimos 50 anos na América Latina”, falou.

Conheça 

Mateus da Cunha Dias - Secretário 

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia (1996-2002). Tem especialização em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Fundação Visconde de Cairu.

É, desde 2021, Superintendente de Planejamento e Logística de Transporte e Intermodalismo da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), pasta a qual foi diretor entre 2012 e 2021. Foi ainda assessor do secretário na Secretaria de Planejamento (Seplan) e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental na Secretaria de Administração (Saeb). 

Pedro César Gaspar Dórea - Chefe de Gabinete

Graduado em Administração Pública pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) (1987) e Direito, pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal) (1994). Tem pós-Graduação em Contabilidade Pública, Direito Público, Administração Tributária e Financeira, Direito Tributário e Trabalhista.

Ocupava o cargo de assessor especial no Gabinete do Governador desde abril deste ano e tem passagens ainda pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Secretaria de Planejamento (Seplan), Secretaria da Fazenda (Sefaz) e Secretaria de Administração (Saeb).

