Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Apelidado de 'Gladiador', homem que matou obreiro no Imbuí tem a prisão preventiva decretada

Lucas da Silva Lima, 31 anos, era marceneiro e obreiro de igreja.

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:54

Lucas da Silva Lima
Lucas da Silva Lima foi agredido e morto no Imbuí Crédito: Reprodução

A Justiça determinou a prisão preventiva de Cledeson Oliveira Pinto, principal suspeito de matar o marceneiro Lucas Silva Lima, 31, em uma praça no bairro do Imbuí, em Salvador. A vítima foi agredida com um pedaço de madeira nas costas e morreu no local, na madrugada da última quinta-feira (30). 

Na decisão, o juiz Marcelo de Almeida Costa homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva. Cledeson Oliveira Pinto é acusado de homicídio qualificado. Testemunhas relataram que o agressor, conhecido como “Gladiador”, tem histórico de violência contra pessoas em situação de rua, inclusive uma tentativa de homicídio anterior.

Lucas da Silva Lima foi atacado e morto a pauladas

Lucas da Silva Lima por Reprodução
Lucas da Silva Lima por Reprodução
Lucas da Silva Lima por Reprodução
Lucas da Silva Lima por Reprodução
1 de 4
Lucas da Silva Lima por Reprodução

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) defendeu a conversão da prisão para garantir a ordem pública, enquanto a defesa pediu liberdade provisória com monitoração eletrônica, o que foi negado pelo juiz.

Na decisão, o magistrado destacou a brutalidade do crime, o risco de reiteração e o clamor social causado pelo fato, concluindo que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública.

Leia mais

Imagem - Morto a pauladas no Imbuí era obreiro de igreja e foi atacado 'do nada', diz amiga

Morto a pauladas no Imbuí era obreiro de igreja e foi atacado 'do nada', diz amiga

Imagem - Homem é morto a pauladas no Imbuí

Homem é morto a pauladas no Imbuí

Moradores da região confirmaram ao CORREIO que o agressor é conhecido como 'Tarará' ou 'Gladiador' e já teria de fato agredido outras pessoas. Ele atua como flanelinha e usa os cachorros para ameaçar e obrigar pessoas a pagarem pelo estacionamento, mesmo sendo Zona Azul, ainda segundo os relatos. 

Tags:

Crime Salvador

Mais recentes

Imagem - Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia

Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia
Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada