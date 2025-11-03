Apelidado de 'Gladiador', homem que matou obreiro no Imbuí tem a prisão preventiva decretada

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:54
A Justiça determinou a prisão preventiva de Cledeson Oliveira Pinto, principal suspeito de matar o marceneiro Lucas Silva Lima, 31, em uma praça no bairro do Imbuí, em Salvador. A vítima foi agredida com um pedaço de madeira nas costas e morreu no local, na madrugada da última quinta-feira (30).
Na decisão, o juiz Marcelo de Almeida Costa homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva. Cledeson Oliveira Pinto é acusado de homicídio qualificado. Testemunhas relataram que o agressor, conhecido como “Gladiador”, tem histórico de violência contra pessoas em situação de rua, inclusive uma tentativa de homicídio anterior.
Lucas da Silva Lima foi atacado e morto a pauladas
O Ministério Público da Bahia (MP-BA) defendeu a conversão da prisão para garantir a ordem pública, enquanto a defesa pediu liberdade provisória com monitoração eletrônica, o que foi negado pelo juiz.
Na decisão, o magistrado destacou a brutalidade do crime, o risco de reiteração e o clamor social causado pelo fato, concluindo que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública.
Moradores da região confirmaram ao CORREIO que o agressor é conhecido como 'Tarará' ou 'Gladiador' e já teria de fato agredido outras pessoas. Ele atua como flanelinha e usa os cachorros para ameaçar e obrigar pessoas a pagarem pelo estacionamento, mesmo sendo Zona Azul, ainda segundo os relatos.