Apelidado de 'Gladiador', homem que matou obreiro no Imbuí tem a prisão preventiva decretada

Lucas da Silva Lima, 31 anos, era marceneiro e obreiro de igreja.

Maysa Polcri

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:54

Lucas da Silva Lima foi agredido e morto no Imbuí Crédito: Reprodução

A Justiça determinou a prisão preventiva de Cledeson Oliveira Pinto, principal suspeito de matar o marceneiro Lucas Silva Lima, 31, em uma praça no bairro do Imbuí, em Salvador. A vítima foi agredida com um pedaço de madeira nas costas e morreu no local, na madrugada da última quinta-feira (30).

Na decisão, o juiz Marcelo de Almeida Costa homologou o auto de prisão em flagrante e o converteu em prisão preventiva. Cledeson Oliveira Pinto é acusado de homicídio qualificado. Testemunhas relataram que o agressor, conhecido como “Gladiador”, tem histórico de violência contra pessoas em situação de rua, inclusive uma tentativa de homicídio anterior.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) defendeu a conversão da prisão para garantir a ordem pública, enquanto a defesa pediu liberdade provisória com monitoração eletrônica, o que foi negado pelo juiz.

Na decisão, o magistrado destacou a brutalidade do crime, o risco de reiteração e o clamor social causado pelo fato, concluindo que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública.