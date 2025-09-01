Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Escolas Criativas prorrogam inscrição para cursos gratuitos de formação artística

Interessados devem se inscrever pelo site da Fundação Gregório de Mattos (FGM); confira pré-requisitos

  • Foto do(a) author(a) Tharsila Prates

  • Tharsila Prates

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:56

Entre os cursos oferecidos estão ritmos percussivos e danças populares brasileiras
Entre os cursos oferecidos estão ritmos percussivos e danças populares brasileiras Crédito: Divulgação/ FGM

Foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (5) as inscrições para os cursos de formação artística oferecidos gratuitamente pelas Escolas Criativas Boca de Brasa. Os interessados devem se inscrever por meio dos formulários disponíveis no site da Fundação Gregório de Mattos, nas abas ‘Boca de Brasa’ - ‘Escolas Criativas Boca de Brasa’.

A prorrogação do prazo de inscrições é válida para os polos de Pau da Lima, Valéria, Cidade Baixa e Liberdade/São Caetano (confira abaixo os cursos oferecidos em cada polo). A iniciativa integra o Programa Boca de Brasa, da FGM, com foco em reconhecer talentos artísticos e valorizar a identidade cultural de cada região da capital baiana.

Todos os participantes recebem certificado e podem se apresentar em dois grandes eventos realizados em Salvador: o Palco Aberto Boca de Brasa, que acontece em janeiro de 2026, nos territórios que abrigam as Escolas Criativas; e o Movimento Boca de Brasa, festival que acontece em março, no Quarteirão das Artes, como parte da programação do aniversário da cidade.

A coordenadora do Programa Boca de Brasa, Nathália Leal, explica quais os pré-requisitos para participar da formação: “Este ciclo formativo da Escola Criativa é voltado para pessoas que desejam se inserir ou retornar ao campo artístico-cultural e também para quem deseja se aprimorar nas áreas artísticas. É necessário morar no território onde o curso é ofertado, ter mais de 16 anos e disponibilidade para frequentar as aulas. É uma oportunidade de inserção no mercado profissional da cultura e das artes”, destaca.

A seleção dos candidatos está de acordo com a política de reserva de vagas, em alinhamento com as ações afirmativas desenvolvidas pela FGM, atendendo aos seguintes percentuais: 50% para pessoas negras e pardas; 10% para indígenas; 5% para pessoas com deficiência (PCDs); e 35% para ampla concorrência.

Cursos:

Cidade Baixa

São oferecidos os cursos de Danças Populares Brasileiras, realizado aos sábados, das 14h às 17h, no Centro Cultural SESI Casa Branca; Ritmos Percussivos da Bahia, também aos sábados, das 14h às 17h, na Centro Cultural SESI Casa Branca; e Agente de Cultura e Territorialidade, às quartas, das 13h30 às 16h30, na Fábrica Cultural. Inscreva-se aqui: https://forms.gle/D7fQowQsRx9KbEih8

Liberdade/São Caetano:

Ritmos Percussivos da Bahia, aos sábados, das 14h às 17h, no Instituto Princesa Anastácia; Teatro: A Periferia é o Centro, aos sábados, das 14h às 17h, na OAF; e Fotografia e Audiovisual, aos sábados, com horários a confirmar, também na OAF. Inscreva-se aqui: https://forms.gle/t69d1BUV3BqSHPih6

Valéria:

Danças Populares Brasileiras, aos sábados, das 14h às 17h, no CEU Valéria; Teatro: A Periferia é o Centro, às terças, das 14h às 17h, no Lar Joana Angélica; e Fotografia e Audiovisual, aos sábados, das 14h às 17h, na Escola Municipal Milton Santos. Inscreva-se aqui: https://forms.gle/bgvYJhJcG1BeL3GE6

Pau da Lima:

Audiovisual, Dança, Teatro e Canto Coral, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 21h, na Escola Municipal Cleriston Andrade (Rua Djalma Sanches, 106 – São Marcos). Inscreva-se aqui: https://forms.gle/NWQpESJS1Fqy74X38

A Escola Criativa Boca de Brasa é realizada pela FGM em parceria com o Instituto Ceafro e a Pontos Diversos - Associação para Promoção da Diversidade e Inclusão Sociocultural e Ambiental.

A iniciativa é financiada com recursos da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura e Governo Federal.

Mais recentes

Imagem - Veja a importância do endocrinologista no cuidado com a saúde

Veja a importância do endocrinologista no cuidado com a saúde
Imagem - 'Uma pessoa poderia ter morrido', diz ACM Neto sobre bala que atingiu sede do União Brasil

'Uma pessoa poderia ter morrido', diz ACM Neto sobre bala que atingiu sede do União Brasil
Imagem - Credenciamento de veículos para acesso às áreas do Carnaval está aberto; saiba como fazer

Credenciamento de veículos para acesso às áreas do Carnaval está aberto; saiba como fazer

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua