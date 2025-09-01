Escolas Criativas prorrogam inscrição para cursos gratuitos de formação artística

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Tharsila Prates
Publicado em 1 de setembro de 2025 às 21:56
Foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (5) as inscrições para os cursos de formação artística oferecidos gratuitamente pelas Escolas Criativas Boca de Brasa. Os interessados devem se inscrever por meio dos formulários disponíveis no site da Fundação Gregório de Mattos, nas abas ‘Boca de Brasa’ - ‘Escolas Criativas Boca de Brasa’.
A prorrogação do prazo de inscrições é válida para os polos de Pau da Lima, Valéria, Cidade Baixa e Liberdade/São Caetano (confira abaixo os cursos oferecidos em cada polo). A iniciativa integra o Programa Boca de Brasa, da FGM, com foco em reconhecer talentos artísticos e valorizar a identidade cultural de cada região da capital baiana.
Todos os participantes recebem certificado e podem se apresentar em dois grandes eventos realizados em Salvador: o Palco Aberto Boca de Brasa, que acontece em janeiro de 2026, nos territórios que abrigam as Escolas Criativas; e o Movimento Boca de Brasa, festival que acontece em março, no Quarteirão das Artes, como parte da programação do aniversário da cidade.
A coordenadora do Programa Boca de Brasa, Nathália Leal, explica quais os pré-requisitos para participar da formação: “Este ciclo formativo da Escola Criativa é voltado para pessoas que desejam se inserir ou retornar ao campo artístico-cultural e também para quem deseja se aprimorar nas áreas artísticas. É necessário morar no território onde o curso é ofertado, ter mais de 16 anos e disponibilidade para frequentar as aulas. É uma oportunidade de inserção no mercado profissional da cultura e das artes”, destaca.
A seleção dos candidatos está de acordo com a política de reserva de vagas, em alinhamento com as ações afirmativas desenvolvidas pela FGM, atendendo aos seguintes percentuais: 50% para pessoas negras e pardas; 10% para indígenas; 5% para pessoas com deficiência (PCDs); e 35% para ampla concorrência.
Cidade Baixa
São oferecidos os cursos de Danças Populares Brasileiras, realizado aos sábados, das 14h às 17h, no Centro Cultural SESI Casa Branca; Ritmos Percussivos da Bahia, também aos sábados, das 14h às 17h, na Centro Cultural SESI Casa Branca; e Agente de Cultura e Territorialidade, às quartas, das 13h30 às 16h30, na Fábrica Cultural. Inscreva-se aqui: https://forms.gle/D7fQowQsRx9KbEih8
Liberdade/São Caetano:
Ritmos Percussivos da Bahia, aos sábados, das 14h às 17h, no Instituto Princesa Anastácia; Teatro: A Periferia é o Centro, aos sábados, das 14h às 17h, na OAF; e Fotografia e Audiovisual, aos sábados, com horários a confirmar, também na OAF. Inscreva-se aqui: https://forms.gle/t69d1BUV3BqSHPih6
Valéria:
Danças Populares Brasileiras, aos sábados, das 14h às 17h, no CEU Valéria; Teatro: A Periferia é o Centro, às terças, das 14h às 17h, no Lar Joana Angélica; e Fotografia e Audiovisual, aos sábados, das 14h às 17h, na Escola Municipal Milton Santos. Inscreva-se aqui: https://forms.gle/bgvYJhJcG1BeL3GE6
Pau da Lima:
Audiovisual, Dança, Teatro e Canto Coral, com aulas às segundas e quartas-feiras, das 17h30 às 21h, na Escola Municipal Cleriston Andrade (Rua Djalma Sanches, 106 – São Marcos). Inscreva-se aqui: https://forms.gle/NWQpESJS1Fqy74X38
A Escola Criativa Boca de Brasa é realizada pela FGM em parceria com o Instituto Ceafro e a Pontos Diversos - Associação para Promoção da Diversidade e Inclusão Sociocultural e Ambiental.
A iniciativa é financiada com recursos da Fundação Gregório de Mattos, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Salvador e da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), Ministério da Cultura e Governo Federal.