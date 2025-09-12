CONFUSÃO

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Episódio quase acabou na delegacia, com rapaz ameaçando chamar a polícia

Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:37

Suzane von Richthofen Crédito: Reproduçaõ

Há cerca de três meses, Suzane von Richthofen esteve na casa de seu irmão, Andreas, em uma tentativa de aproximação que chamou atenção e gerou repercussão nas redes sociais. Mas o que exatamente ela foi fazer lá?

Condenada como mentora do assassinato de seus pais, Manfred e Marísia, em 2002, Suzane teria buscado o perdão do irmão pelo crime cometido. Na época, Andreas tinha apenas 15 anos e, desde então, enfrenta problemas psicológicos e vive totalmente isolado, saindo de casa apenas para comprar alimentos.

Suzane e Andreas von Richthofen 1 de 9

De acordo com vizinhos, Suzane visitou a chácara acompanhada do filho, nascido em janeiro do ano passado, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. A ideia da estudante era que a presença da criança pudesse sensibilizar o irmão e facilitar uma conversa. No entanto, o plano não funcionou: Andreas se recusou a falar com a irmã.

Um vizinho contou que “é como se ele só existisse fisicamente, a alma, a mente parecem ter ido embora junto com os Manfred e Marísia”. Pessoas que moram ou trabalham próximas à propriedade relataram que a visita quase terminou na delegacia. Uma caseira afirmou que Andreas ameaçou chamar a polícia caso Suzane insistisse em manter contato.