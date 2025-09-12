Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Saiba o motivo da visita surpresa de Suzane von Richthofen à casa do irmão Andreas

Episódio quase acabou na delegacia, com rapaz ameaçando chamar a polícia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 11:37

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reproduçaõ

Há cerca de três meses, Suzane von Richthofen esteve na casa de seu irmão, Andreas, em uma tentativa de aproximação que chamou atenção e gerou repercussão nas redes sociais. Mas o que exatamente ela foi fazer lá?

Condenada como mentora do assassinato de seus pais, Manfred e Marísia, em 2002, Suzane teria buscado o perdão do irmão pelo crime cometido. Na época, Andreas tinha apenas 15 anos e, desde então, enfrenta problemas psicológicos e vive totalmente isolado, saindo de casa apenas para comprar alimentos.

Suzane e Andreas von Richthofen

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen deu à luz o primeiro filho por Reprodução
Susana Von Richthofen por Redes sociais
Andreas von Richthofen em 2017 por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
1 de 9
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais

De acordo com vizinhos, Suzane visitou a chácara acompanhada do filho, nascido em janeiro do ano passado, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. A ideia da estudante era que a presença da criança pudesse sensibilizar o irmão e facilitar uma conversa. No entanto, o plano não funcionou: Andreas se recusou a falar com a irmã.

Um vizinho contou que “é como se ele só existisse fisicamente, a alma, a mente parecem ter ido embora junto com os Manfred e Marísia”. Pessoas que moram ou trabalham próximas à propriedade relataram que a visita quase terminou na delegacia. Uma caseira afirmou que Andreas ameaçou chamar a polícia caso Suzane insistisse em manter contato.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Comparsa de Suzane Richthofen responde a haters e manda recado: ‘Tenho dó’

Além do isolamento, Andreas enfrenta problemas financeiros, apesar da herança deixada pelos pais. Segundo o jornalista Luiz Bacci, a propriedade onde ele vive há aproximadamente cinco anos está mal cuidada, com mato alto e piscina suja, e o jovem acumula dívidas, incluindo IPTU.

Mais recentes

Imagem - Condenado, Bolsonaro ainda responde a outro processo no STF; entenda

Condenado, Bolsonaro ainda responde a outro processo no STF; entenda
Imagem - Vacinação contra HPV é prorrogada até dezembro de 2025; veja quem tem direito à dose única e gratuita

Vacinação contra HPV é prorrogada até dezembro de 2025; veja quem tem direito à dose única e gratuita
Imagem - Como Bolsonaro acompanhou sua condenação a 27 anos de prisão pelo STF

Como Bolsonaro acompanhou sua condenação a 27 anos de prisão pelo STF

MAIS LIDAS

Imagem - Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio
01

Moradores de Barra do Jacuípe têm bens penhorados para pagar dívidas de falso condomínio

Imagem - Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir
02

Mark Zuckerberg confirma fim dos celulares; veja o que vai substituir

Imagem - Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados
03

Setembro terá viradas importantes para Aquário, Sagitário e Escorpião; veja como signos serão impactados

Imagem - Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista
04

Gusttavo Lima cancelou show após esposa encontrar conversas no celular dele com Thiago Brava, diz colunista