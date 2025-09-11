Acesse sua conta
Irmão ameaça chamar polícia depois de visita surpresa de Suzane von Richthofen

Suzane levou o filho de 1 ano para tentar "amolecer" coração do irmão Andreas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 10:47

Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen Crédito: Reproduçaõ

A história de Suzane von Richthofen, condenada por ser a mentora do assassinato de seus pais Manfred e Marísia em 2002, ganhou um novo capítulo. A condenada teria tentado se reaproximar do irmão, Andreas, que desde então mantém uma vida isolada em uma chácara em São Roque, interior de São Paulo, mas o encontro quase terminou na delegacia.

Segundo o jornalista Luiz Bacci, a visita ocorreu há cerca de três meses. Suzane levou consigo o filho, nascido em janeiro do ano passado, fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. A intenção seria que a presença do bebê ajudasse a “amolecer” o coração do irmão e facilitasse uma reconciliação, mas o plano não surtiu efeito.

Suzane e Andreas von Richthofen

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen deu à luz o primeiro filho por Reprodução
Susana Von Richthofen por Redes sociais
Andreas von Richthofen em 2017 por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
1 de 9
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais

Andreas, que tinha apenas 15 anos quando os pais foram assassinados, não aceitou conversar com a irmã. Vizinhos relatam que ele enfrenta desde então sérios problemas psicológicos. “É como se ele só existisse fisicamente, a alma, a mente parecem ter ido embora junto com os Manfred e Marísia”, disse um morador próximo.

A situação quase piorou quando uma funcionária da região, que atua como caseira, afirmou que Andreas ameaçou chamar a polícia se Suzane insistisse em manter contato. O jovem optou por permanecer isolado, saindo apenas para comprar alimentos, e vive atualmente enfrentando dificuldades financeiras, apesar da herança recebida dos pais.

A chácara, onde Andreas mora há cerca de cinco anos, apresenta sinais de abandono, com mato alto e sujeira na piscina. O jovem ainda enfrenta dívidas de IPTU e mantém uma rotina de reclusão, sem intenção de se reintegrar à sociedade, segundo relatos de quem conhece sua rotina.

