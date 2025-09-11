INTERIOR DE SP

De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Atualmente ele acumula dívidas, enfrenta ações na Justiça e mantém isolamento em chácara

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:00

Suzane von Richtfhofen Crédito: Reprodução

Quase 23 anos após o assassinato dos pais, Manfred e Marísia, o destino de Andreas von Richthofen, hoje com 36 anos, contrasta com a fortuna que herdou à época. Avaliado em cerca de R$ 10 milhões em bens, o patrimônio do único herdeiro da família se transformou em uma série de dívidas, processos judiciais e imóveis em risco de perda. Atualmente, ele vive isolado em uma chácara em São Roque, no interior de São Paulo.

A herança deixada aos filhos incluía a mansão onde o casal foi morto em 2002, vendida por R$ 1,6 milhão, além de casas em bairros da zona sul da capital, como Congonhas, Campo Belo e Brooklin Paulista, terrenos, carros e aplicações financeiras. Condenada por ordenar a morte dos pais, Suzane von Richthofen, irmã de Andreas, foi deserdada e perdeu direito a receber a herança em 2006.

No entanto, segundo levantamento da coluna de Ullisses Campbell, do Globo, Andreas responde a 24 ações na Justiça paulista por débitos de condomínio e IPTU que somam cerca de R$ 500 mil. Uma das casas, na Vila Congonhas, chegou a ser ocupada por uma família que pode reivindicar a posse pela lei do usucapião.

Doutor em Química pela USP, concluindo a graduação em Farmácia e Bioquímica em 2010 e o doutorado em 2015, Andreas viu sua vida se distanciar do ambiente acadêmico. Nos últimos anos, optou pela reclusão. Durante a pandemia, passou a viver no sítio herdado dos pais em São Roque e, depois, adquiriu outro imóvel na mesma cidade, em local de difícil acesso, onde segue sem internet ou telefone.

A última aparição pública de Andreas antes desse período havia sido em 2017, quando foi detido por invadir uma residência em Santo Amaro, na zona sul da capital. O episódio resultou em dois meses de internação para tratar a dependência de álcool e drogas.

Mais recentemente, a vida reclusa voltou ao noticiário após uma tentativa de reaproximação da irmã, Suzane von Richthofen, condenada como mentora do assassinato dos pais. De acordo com informações do jornalista Luiz Bacci, o encontro ocorreu há cerca de três meses. Suzane teria levado o filho, nascido no início de 2024, na esperança de que a criança ajudasse a “amolecer” o coração do irmão. A estratégia, no entanto, não funcionou.

Vizinhos relatam que Andreas se recusou a conversar e chegou a ameaçar chamar a polícia caso a irmã insistisse em manter contato. “É como se ele só existisse fisicamente, a alma, a mente parecem ter ido embora junto com os Manfred e Marísia”, disse um morador próximo.