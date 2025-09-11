Acesse sua conta
De herdeiro milionário a vida reclusa: como vive hoje Andreas, irmão de Suzane von Richthofen

Atualmente ele acumula dívidas, enfrenta ações na Justiça e mantém isolamento em chácara

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 14:00

Suzane von Richtfhofen
Suzane von Richtfhofen Crédito: Reprodução

Quase 23 anos após o assassinato dos pais, Manfred e Marísia, o destino de Andreas von Richthofen, hoje com 36 anos, contrasta com a fortuna que herdou à época. Avaliado em cerca de R$ 10 milhões em bens, o patrimônio do único herdeiro da família se transformou em uma série de dívidas, processos judiciais e imóveis em risco de perda. Atualmente, ele vive isolado em uma chácara em São Roque, no interior de São Paulo.

A herança deixada aos filhos incluía a mansão onde o casal foi morto em 2002, vendida por R$ 1,6 milhão, além de casas em bairros da zona sul da capital, como Congonhas, Campo Belo e Brooklin Paulista, terrenos, carros e aplicações financeiras. Condenada por ordenar a morte dos pais, Suzane von Richthofen, irmã de Andreas, foi deserdada e perdeu direito a receber a herança em 2006.

Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Irmãos Cravinhos e Suzane von Richthofen por Reprodução | Redes Sociais
Suzane von Richthofen por Reprodução
Suzane von Richthofen deu à luz o primeiro filho por Reprodução
Susana Von Richthofen por Redes sociais
Andreas von Richthofen em 2017 por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
Andreas von Richthofen por Reprodução
No entanto, segundo levantamento da coluna de Ullisses Campbell, do Globo, Andreas responde a 24 ações na Justiça paulista por débitos de condomínio e IPTU que somam cerca de R$ 500 mil. Uma das casas, na Vila Congonhas, chegou a ser ocupada por uma família que pode reivindicar a posse pela lei do usucapião.

Doutor em Química pela USP, concluindo a graduação em Farmácia e Bioquímica em 2010 e o doutorado em 2015, Andreas viu sua vida se distanciar do ambiente acadêmico. Nos últimos anos, optou pela reclusão. Durante a pandemia, passou a viver no sítio herdado dos pais em São Roque e, depois, adquiriu outro imóvel na mesma cidade, em local de difícil acesso, onde segue sem internet ou telefone.

A última aparição pública de Andreas antes desse período havia sido em 2017, quando foi detido por invadir uma residência em Santo Amaro, na zona sul da capital. O episódio resultou em dois meses de internação para tratar a dependência de álcool e drogas.

Mais recentemente, a vida reclusa voltou ao noticiário após uma tentativa de reaproximação da irmã, Suzane von Richthofen, condenada como mentora do assassinato dos pais. De acordo com informações do jornalista Luiz Bacci, o encontro ocorreu há cerca de três meses. Suzane teria levado o filho, nascido no início de 2024, na esperança de que a criança ajudasse a “amolecer” o coração do irmão. A estratégia, no entanto, não funcionou.

Vizinhos relatam que Andreas se recusou a conversar e chegou a ameaçar chamar a polícia caso a irmã insistisse em manter contato. “É como se ele só existisse fisicamente, a alma, a mente parecem ter ido embora junto com os Manfred e Marísia”, disse um morador próximo.

Com a chácara onde vive apresentando sinais de abandono, como mato alto e piscina suja, Andreas segue uma rotina solitária, deixando a propriedade apenas para comprar alimentos. 

