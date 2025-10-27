EDUCAÇÃO

Jovem descobre que passou em medicina após coma: 'Eu estava paraplégico e aprovado'

Heberth Vinícius Santana sofreu um acidente em dezembro 2023

Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 22:10

Heberth Vinícius Santana Crédito: Reprodução/ Instagram

Aos 21 anos, Heberth Vinícius Santana iniciou o primeiro semestre do curso de Medicina. Após anos de batalha para conquistar uma vaga na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o sonho precisou ser adiado por cerca de um ano e nove meses, depois de um acidente que o deixou paraplégico.

Em dezembro de 2023, Heberth estava em São Paulo, realizando provas da Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp), quando foi alvo de uma tentativa de assalto enquanto estava na companhia do tio, conforme informações do portal g1. Para tentar fugir dos criminosos, o tio, que conduzia o veículo, acelerou, e o carro acabou capotando na pista.

O jovem, de 19 anos à época, ficou preso às ferragens e foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Heberth ficou internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e chegou a passar 15 dias em coma, após sofrer traumatismo craniano e diversas lesões na coluna. Dois meses depois, em fevereiro, ele recebeu alta hospitalar.

“Descobri que tinha passado na prova quando acordei do coma. Minha mãe estava apreensiva em me contar que eu tinha sido aprovado, porque eu tinha acabado de descobrir que estava paraplégico. As pessoas me disseram que eu estava paraplégico e, logo em seguida, ela falou que eu tinha passado na faculdade de Medicina”, contou Heberth, em entrevista ao portal g1.

Impossibilitado de iniciar as aulas naquele momento, pois ainda precisava realizar procedimentos médicos, como cirurgias na coluna e na cabeça, além de fisioterapia, o jovem solicitou o trancamento da matrícula no primeiro semestre, enviando comprovantes de que ainda não poderia ingressar na universidade sem concluir o tratamento.

Após mais dois períodos de trancamento, Heberth começou a frequentar as aulas em setembro deste ano. Desde então, tornou-se uma voz ativa na luta por acessibilidade dentro da universidade. Em seu perfil nas redes sociais, Heberth compartilha demandas e propõe melhorias para estudantes com deficiência da UFPE.