Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Torcedores do Flamengo ficam feridos após ônibus com destino à Argentina tombar

Torcida estava a caminho da região metropolitana de Buenos Aires para partida do time brasileiro contra o Racing

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 18:27

Acidente com torcedores do Flamengo
Acidente com torcedores do Flamengo Crédito: Reprodução/Rede sociais

O ônibus que transportava integrantes de torcidas organizadas do Flamengo para a Argentina sofreu um acidente na Via Dutra, na altura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O veículo tombou na pista na tarde desta segunda-feira (27). Em vídeo capturado por câmeras de monitoramento rodoviário, é possível ver o momento em que o veículo tomba na pista. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas.

De acordo com o perfil oficial da torcida, o acidente ocorreu por volta das 15h. Estavam no veículo membros das torcidas Urubuzada e Movimento Nação 12, que se deslocavam para a região metropolitana de Buenos Aires, capital da Argentina. O time carioca enfrenta o Racing, no jogo de volta da semifinal da Libertadores na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Presidente Perón.

Ônibus com a torcida do Flamengo tombou na pista

Ônibus que transportava torcedores do Flamengo tombou na Via Dutra por Reprodução/Redes sociais
Acidente com torcedores do Flamengo por Reprodução/ Redes sociais
Ônibus que transportava torcedores do Flamengo tombou na Via Dutra por Reprodução/Redes sociais
Comunicado da Nação 12 por Reprodução/Redes sociais
Ônibus que transportava torcedores do Flamengo tombou na Via Dutra por Reprodução/Redes sociais
Acidente com torcedores do Flamengo por Reprodução/Rede sociais
1 de 6
Ônibus que transportava torcedores do Flamengo tombou na Via Dutra por Reprodução/Redes sociais

Segundo informações do portal G1, ao menos 16 torcedores ficaram feridos no acidente, das quais duas tiveram ferimentos graves. Além da Santa Casa, o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, também está recebendo feridos.

"Informamos que, apesar do sustos, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos, sem risco de vida", informou a Urubuzada no comunicado oficial. A Nação 12 informou que os torcedores feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Barra Mansa e também afirmou que nenhuma das vítimas corre risco de vida.

O Corpo de Bombeiros está no local auxiliando no resgate das vítimas e no encaminhamento a hospitais da região.

Tags:

Acidente Flamengo Torcida

Mais recentes

Imagem - Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica

Após ter condenação anulada, Daniel Alves vira pregador em igreja evangélica
Imagem - Costa do Sauípe Open marca volta da Bahia ao cenário do tênis depois de 14 anos

Costa do Sauípe Open marca volta da Bahia ao cenário do tênis depois de 14 anos
Imagem - João Fonseca conquista maior título de um brasileiro desde Guga e diz que vai raspar o cabelo

João Fonseca conquista maior título de um brasileiro desde Guga e diz que vai raspar o cabelo

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada