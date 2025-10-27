ACIDENTE

Torcedores do Flamengo ficam feridos após ônibus com destino à Argentina tombar

Torcida estava a caminho da região metropolitana de Buenos Aires para partida do time brasileiro contra o Racing

O ônibus que transportava integrantes de torcidas organizadas do Flamengo para a Argentina sofreu um acidente na Via Dutra, na altura de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. O veículo tombou na pista na tarde desta segunda-feira (27). Em vídeo capturado por câmeras de monitoramento rodoviário, é possível ver o momento em que o veículo tomba na pista. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas.

De acordo com o perfil oficial da torcida, o acidente ocorreu por volta das 15h. Estavam no veículo membros das torcidas Urubuzada e Movimento Nação 12, que se deslocavam para a região metropolitana de Buenos Aires, capital da Argentina. O time carioca enfrenta o Racing, no jogo de volta da semifinal da Libertadores na próxima quarta-feira (29), às 21h30, no Estádio Presidente Perón.

Segundo informações do portal G1, ao menos 16 torcedores ficaram feridos no acidente, das quais duas tiveram ferimentos graves. Além da Santa Casa, o Hospital São João Batista, em Volta Redonda, também está recebendo feridos.

"Informamos que, apesar do sustos, nossos membros se encontram bem e com leves ferimentos, sem risco de vida", informou a Urubuzada no comunicado oficial. A Nação 12 informou que os torcedores feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Barra Mansa e também afirmou que nenhuma das vítimas corre risco de vida.