Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Corpo de criança de 6 anos desaparecida é encontrado dentro de mala

Objeto foi deixado na frente do cemitério municipal

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:04

Paulo Guilherme Ribeiro Guerra, de 6 anos
Paulo Guilherme Ribeiro Guerra, de 6 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O corpo de uma criança de apenas seis anos foi encontrado dentro de uma mala em frente a um cemitério municipal. O caso ocorreu no bairro de Marambaia, em Belém, nesta segunda-feira (27) e foi confirmado pela Polícia Civil do Pará. As apurações iniciais indicam que o corpo pertencente ao jovem Paulo Guilherme Ribeiro Guerra.

De acordo com informações do G1, ele estava desaparecido desde o último domingo (26). Testemunhas relataram que a mala foi encontrada na frente do cemitério e, após abrir o objeto, populares encontraram o corpo e acionaram as autoridade responsáveis. 

Polícia do Pará investiga morte da criança de seis anos deixada em uma mala

Corpo foi deixado em uma mala por Reprodução/ Redes sociais
Corpo foi deixado em uma mala por Reprodução/ Pedro Valdez/ Diário do Pará
Paulo Guilherme Ribeiro Guerra, de 6 anos por Reprodução/ Redes sociais
1 de 3
Corpo foi deixado em uma mala por Reprodução/ Redes sociais

Em nota, a Polícia Civil informou que equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para sondar mais informações. O caso está sob investigação da Divisão de Homicídios.

Tags:

Corpo Belém Criança

Mais recentes

Imagem - Fábrica clandestina que produzia bebidas alcóolicas falsificadas é fechada

Fábrica clandestina que produzia bebidas alcóolicas falsificadas é fechada
Imagem - Troca de tiros entre rivais: idosa morre após ter casa invadida por facção

Troca de tiros entre rivais: idosa morre após ter casa invadida por facção
Imagem - Resultado da Lotomania 2841, desta segunda-feira (27)

Resultado da Lotomania 2841, desta segunda-feira (27)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada