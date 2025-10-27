Corpo de criança de 6 anos desaparecida é encontrado dentro de mala

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 27 de outubro de 2025 às 20:04
O corpo de uma criança de apenas seis anos foi encontrado dentro de uma mala em frente a um cemitério municipal. O caso ocorreu no bairro de Marambaia, em Belém, nesta segunda-feira (27) e foi confirmado pela Polícia Civil do Pará. As apurações iniciais indicam que o corpo pertencente ao jovem Paulo Guilherme Ribeiro Guerra.
De acordo com informações do G1, ele estava desaparecido desde o último domingo (26). Testemunhas relataram que a mala foi encontrada na frente do cemitério e, após abrir o objeto, populares encontraram o corpo e acionaram as autoridade responsáveis.
Polícia do Pará investiga morte da criança de seis anos deixada em uma mala
Em nota, a Polícia Civil informou que equipes trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no crime. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para sondar mais informações. O caso está sob investigação da Divisão de Homicídios.