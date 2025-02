MEDO E REPULSA

Suzane von Richthofen se muda para pequena cidade e assusta moradores: 'Ilustre psicopata'

Habitantes de Águas de Lindóia (SP) compartilham imagens da condenada em grupos nas redes sociais

Condenada pelo assassinato dos pais, Suzane von Richthofen teria se mudado com o marido, o médico Felipe Zecchini Muniz, para uma pequena cidade no interior de São Paulo. Agora o casal vive em Águas de Lindóia, mas a presença da mulher tem consternado a população local. As informações são do jornal O Globo.>