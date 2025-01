VEJA DETALHES

Suzane Von Richthofen faz acordo milionário com o SBT para falar sobre morte dos pais pela primeira vez

Crime que chocou o país aconteceu em 2002

Fernanda Varela

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 16:59

Suzane von Richthofen Crédito: Reprodução

Suzane Von Richthofen fechou um acordo milionário com o SBT para participar de um documentário sobre a morte dos seus pais. A informação é do jornalista Renato Ronner.

Segundo a publicação, Suzane finalmente contará sua versão dos fatos publicamente. A promessa é que ela narre tudo o que passou com os pais quando mais jovem, o dia do crime e tudo o que aconteceu depois.

O documentário deve seguir o mesmo estilo do de Elize Matsunaga, chamado "Era Uma Vez Um Crime”, que conta a história do crime sob a ótica da assassina, mas ouvindo também advogados da família das vítimas, peritos e policiais.

O documentário será exibido gratuitamente na plataforma de streaming do SBT. A expectativa é que ele faça a emissora decolar e superar a Netflix em audiência por alguns dias.

Relembre o crime

Marísia e Manfred Von Richthofen foram mortos no quarto onde dormiam no dia 31 de outubro de 2002. O envolvimento da filha do casal, Suzane, no crime, fez o país acompanhar com atenção todos os desdobramentos do episódio.

Na época do crime, o filho do casal e irmão de Suzane, Andreas, fazia aula de aeromodelismo com Daniel Cravinhos, com quem fez uma forte amizade. Pouco depois, Daniel e Suzane se apaixonaram e começaram a namorar. Os dois se conheceram em 1999 e como o relacionamento não tinha o apoio das famílias, principalmente dos Richthofen, mantiveram o romance em segredo por quase dois anos.

No dia 31 de outubro de 2002, Suzane arquitetou um plano com Daniel e o irmão dele, Cristian, para matar os pais. Ela abriu a porta da mansão da família no Brooklin, em São Paulo, para que os irmãos Cravinhos pudessem entrar. Eles seguiram para o segundo andar da casa e mataram Manfred e Marísia com golpes na cabeça. O plano era que os três ficassem com a herança de Suzane e dividissem.

Na época, Andreas tinha 14 anos e foi deixado em uma lan house por Suzane. Já ela foi a um motel com Daniel para ter um álibe.