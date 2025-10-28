Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

14° salário para aposentados do INSS: governo toma decisão final sobre novo pagamento

Proposta surgiu em meio à pandemia de Covid-19

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:40

Governo federal encerra debate sobre 14º salário de aposentados do INSS
Governo federal encerra debate sobre 14º salário de aposentados do INSS Crédito: Shutterstock

A expectativa por um 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS voltou a circular nas redes sociais nas últimas semanas, mas o governo federal foi categórico: não há base legal para o pagamento do benefício. A proposta, que surgiu em meio à pandemia de Covid-19, foi oficialmente descartada pela União e pelo próprio Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O Projeto de Lei 4.367/2020, de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), previa o pagamento de uma remuneração extra a aposentados e beneficiários do INSS como forma de amenizar os impactos econômicos da crise sanitária. No entanto, a proposta nunca chegou a ser votada na Câmara dos Deputados, esbarrando em questões orçamentárias.

De acordo com estimativas do Ministério da Fazenda, a medida geraria uma despesa anual de cerca de R$ 50 bilhões - valor considerado inviável pelo governo.

Leia mais

Imagem - Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil

Câmara abre concurso com vagas de 30h semanais e salários de até R$ 8,3 mil

Imagem - Prefeitura anuncia concursos para nível médio e superior; salários chegam a R$ 24,2 mil

Prefeitura anuncia concursos para nível médio e superior; salários chegam a R$ 24,2 mil

Em nota, o INSS reforçou que “não existe qualquer autorização legal para o pagamento de um 14º salário” e lembrou que o único abono extra vigente é o 13º salário, previsto no Decreto nº 4.749/2003.

Pagamento do 13º será antecipado

Enquanto o 14º foi definitivamente descartado, os aposentados e pensionistas terão antecipação do 13º salário neste ano. O benefício será pago em duas parcelas:

Primeira até 30 de novembro

Segunda até 20 de dezembro

O cálculo é feito com base no valor mensal do benefício, considerando o número de meses recebidos no ano.

Mais recentes

Imagem - Megaoperação contra o Comando Vermelho deixa 20 mortos no Rio de Janeiro

Megaoperação contra o Comando Vermelho deixa 20 mortos no Rio de Janeiro
Imagem - Suspeito de envolvimento na morte de menino achado em mala é assassinado

Suspeito de envolvimento na morte de menino achado em mala é assassinado
Imagem - Câmara aprova medida que isenta taxistas da taxa de verificação de taxímetros; entenda

Câmara aprova medida que isenta taxistas da taxa de verificação de taxímetros; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada