GOVERNO FEDERAL

Baiana é cotada para sucessão de Anielle Franco em ministério

Movimentos estão articulando novo nome

Metrópoles

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:50

Marina Laís Duarte com Lula e Anielle Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica

Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco deverá deixar o governo ainda este ano. E, na expectativa de mudança, movimentos ligados à pasta já articulam um nome para a sucessão: a baiana Marina Laís Duarte. Ela é ativista dos direitos da população negra e conta com o apoio de 12 organizações para assumir a cadeira na Esplanada.