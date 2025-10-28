Baiana é cotada para sucessão de Anielle Franco em ministério

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Metrópoles
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:50
Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco deverá deixar o governo ainda este ano. E, na expectativa de mudança, movimentos ligados à pasta já articulam um nome para a sucessão: a baiana Marina Laís Duarte. Ela é ativista dos direitos da população negra e conta com o apoio de 12 organizações para assumir a cadeira na Esplanada.
Atualmente, a baiana é vice-presidente do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CPNIR) e articulou, em Brasília, a realização da 5ª Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial (Conapir). Segundo interlocutores, Marina Laís Duarte é reconhecida por estimular a participação social na elaboração de políticas públicas estruturantes.