Baiana é cotada para sucessão de Anielle Franco em ministério

Movimentos estão articulando novo nome

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:50

Marina Laís Duarte com Lula e Anielle
Marina Laís Duarte com Lula e Anielle Crédito: Ricardo Stuckert/Presidência da Republica

Ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco deverá deixar o governo ainda este ano. E, na expectativa de mudança, movimentos ligados à pasta já articulam um nome para a sucessão: a baiana Marina Laís Duarte. Ela é ativista dos direitos da população negra e conta com o apoio de 12 organizações para assumir a cadeira na Esplanada.

Atualmente, a baiana é vice-presidente do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CPNIR) e articulou, em Brasília, a realização da 5ª Conferência Nacional de Promoção de Igualdade Racial (Conapir). Segundo interlocutores, Marina Laís Duarte é reconhecida por estimular a participação social na elaboração de políticas públicas estruturantes.  

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Governo Federal

