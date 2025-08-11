Acesse sua conta
Comparsa de Suzane Richthofen responde a haters e manda recado: ‘Tenho dó’

Cristian Cravinhos participou do assassinato dos pais de Suzane von Richtofen

  • F

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:45

Cristian Cravinhos usou as redes sociais para falar sobre críticas
Cristian Cravinhos usou as redes sociais para falar sobre críticas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após 23 anos, Cristian Cravinhos, solto em março deste ano, após participar de um dos casos de assassinato mais chocantes do Brasil, usou as redes sociais para mandar um recado para os haters que o criticam. Cristian é irmão de Daniel Cravinhos, que está em regime aberto desde 2018, após também ter participado do assassinato dos pais da ex-namorada Suzane von Richtofen, em 2002.

