'EVOLUÍDO'

Comparsa de Suzane Richthofen responde a haters e manda recado: ‘Tenho dó’

Cristian Cravinhos participou do assassinato dos pais de Suzane von Richtofen

F Felipe Sena

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 20:45

Cristian Cravinhos usou as redes sociais para falar sobre críticas Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Após 23 anos, Cristian Cravinhos, solto em março deste ano, após participar de um dos casos de assassinato mais chocantes do Brasil, usou as redes sociais para mandar um recado para os haters que o criticam. Cristian é irmão de Daniel Cravinhos, que está em regime aberto desde 2018, após também ter participado do assassinato dos pais da ex-namorada Suzane von Richtofen, em 2002.

“Estou gravando esse vídeo para agradecer todos os haters que vem falando merd@ no Instagram, eu acho a vida de vocês muito boa, mesmo com tudo o que aconteceu na minha vida, sou mais bem sucedido do que vocês”, iniciou Cristian.

Cravinhos ainda disse que acredita que tem “dó” das pessoas que não o apoiam e que sentimento deve ser “inveja”. Segundo ele, são pessoas que vivem infelizes e se deixam manipular pela mídia. O caso Von Richthofen teve repercussão nacional e internacional e virou até livro e filme.

Cravinho afirmou que, mesmo após 23 anos, ele se considera “mais evoluído” do que as pessoas que usam as redes sociais para criticar. “Quer viver de passado? Olha pra o seu, ridículos, não ajudam o povo em nada. Ao invés de querer mudar o país, vocês querem atacar pessoas que pagaram dentro da lei do Brasil, com dignidade, com o amor da família, com o amor de quem acompanhou tudo isso de perto”, relatou ele, se referindo ao período em que ficou na Penitenciária de Tremembé (SP), conhecido como ‘O Presídio dos Famosos’ por ter abrigado outros detentos como Elize Matsunaga, Anna Carolina Jatobá e Alexandre Nardoni.