DISPUTA

Globo é condenada a indenizar Suzane von Richthofen

Laudo indicava que Suzane possuia uma personalidade manipuladora e agressividade dissimulada

A Globo foi condenada em segunda instância a pagar R$ 10 mil de indenização a Suzane von Richthofen, condenada pela morte dos pais. Suzane entrou com o processo contra a emissora em 2018, devido à exibição de um laudo psicológico sigiloso. A emissora não se manifestou sobre a decisão, que ainda cabe recurso. As informações são da Folha de S. Paulo. >

O laudo foi elaborado para avaliar se Suzane tinha condições de continuar cumprindo sua pena no regime semiaberto e foi transmitido pela Globo em junho de 2018.>

A sentença favorável a Suzane foi proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), que determinou o pagamento após ela já ter vencido a causa na primeira instância, devendo ser paga no final do ano passado, mas a Globo recorreu da decisão.>

O desembargador Rui Cascaldi, relator do caso, enfatizou que, apesar do crime cometido, Suzane tinha direitos individuais a serem respeitados. Ele argumentou que a divulgação do laudo ultrapassou o simples direito à informação, contrariando o equilíbrio necessário em uma democracia.>