Leo Prates assume subcomissão dos planos de saúde na Câmara dos Deputados

O deputado federal Leo Prates (PDT-BA) assumiu a presidência da subcomissão que irá analisar os cancelamentos de planos de saúde privados, que têm afetado também pessoas com deficiências e portadores de doenças raras.

“Por conta do meu histórico de defesa da pessoa com deficiência, fui procurado por entidades e familiares de pacientes que foram prejudicados pelo cancelamento das suas apólices de plano de saúde. Com a subcomissão, teremos um grupo dedicado a tratar desse assunto e defender os interesses da população”, declarou Leo Prates.