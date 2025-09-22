CRIME

Traficante é preso após sequestrar e torturar adolescente em tribunal do crime em Eunápolis

Criminoso foi localizado antes de executar vítima

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:49

Polícia Civil Crédito: Ascom / PC

Um traficante conhecido como Galego foi preso na tarde de domingo (21) por crime de sequestro e tentativa de homicídio contra um adolescente em Eunápolis, no Extremo-Sul da Bahia. A prisão foi registrada após denúncias de que a vítima foi sequestrada por cerca de 10 criminosos no bairro Santa Lúcia e levada para o ‘Tribunal do Crime’, onde seria julgada por ações que teriam desagradado os traficantes.

O sequestro ocorreu na madrugada de domingo, quando o adolescente foi retirado à força da casa onde morava. No entanto, a ação criminosa foi denunciada e o grupo foi interceptado por policiais militares. Houve confronto e, na confusão, a vítima foi baleada pelos suspeitos enquanto corria em direção aos policiais. O adolescente conseguiu escapar e foi levado a um hospital com ferimentos nos braços e nas costas.

Após o confronto e o resgate da vítima, ações foram realizadas para localizar os criminosos, usando inclusive imagens de câmeras de segurança que indicaram os locais por onde os criminosos passaram com o refém e a área de mata onde o grupo estaria escondido. Com base nas informações coletadas durante a investigação, os policiais civis seguiram o rastro de Galego até uma residência no bairro Dr. Gusmão. No local, o criminoso foi encontrado, rendido e preso por policiais.