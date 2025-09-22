CRIME

Caderno com movimentação finaceira de facção é encontrado em esconderijo de 22 fuzis na RMS

Grupo criminoso é alvo de investigação e tinha registros de mais de R$ 1 milhão em movimentações

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:21

Caderno do tráfico foi localizado em novas buscas Crédito: Polícia Civil

O esconderijo de 22 fuzis apreendidos em Vila de Abrantes, na cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), voltou a ser alvo de buscas no domingo (21). No local, foram realizadas novas incursões que localizaram uma balança de precisão, uma bombonas vazias utilizadas para armazenar os objetos, além de um caderno com anotações que registram movimentações financeiras que ultrapassam R$ 1 milhão.

O caderno em questão guarda informações da facção criminosa investigada na região, com detalhes do tráfico de drogas e negociações para vendas de armas de fogo. Os materiais apreendidos estavam em uma área de mata próxima ao sítio que foi alvo da ação que apreendeu os fuzis na última sexta-feira (19). Os itens apreendidos vão auxiliar na localização dos responsáveis pelo esconderijo em novas ações.

Os levantamentos também subsidiarão investigações acerca da origem e do destino das armas e outros materiais encontrados no local. A principal linha de investigação aponta para um grupo criminoso responsável por tráfico e homicídios, com forte atuação em Salvador e na Região Metropolitana, de acordo com investigações da 26ª Delegacia Territorial (DT/Vila de Abrantes).

Atividades de inteligência policial, aliadas ao uso de recursos tecnológicos, reforçam as ações. A Polícia Civil conta com o apoio da população, que pode fornecer informações, sem precisar se identificar, ligando 181, para o Disque Denúncia da Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA).