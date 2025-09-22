LUTO

Morre a professora Lectícia Scardino Scott Faria, referência da Botânica na Bahia

Ex-diretora do Instituto de Biologia, ela formou gerações de biólogos e deixou contribuições decisivas para a ciência

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:56

Lectícia Scardino Scott Faria Crédito: Divulgação

A comunidade científica baiana perdeu uma de suas maiores referências na área da Botânica. Morreu a professora e bióloga Lectícia Scardino Scott Faria, que dedicou décadas ao ensino, à pesquisa e à valorização da profissão. A cremação está marcada para esta terça-feira (23), às 11h30, no Campo Santo, em Salvador.

Graduada em História Natural pela Faculdade Católica de Filosofia da Bahia e com especialização em Ciências Biológicas pelo ICECC, Lectícia atuou por longo período como docente da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e da Universidade Católica do Salvador (UCSal). Ao longo da carreira, formou centenas de profissionais e inspirou gerações de alunos.

Na Ufba, foi professora de Botânica Sistemática, exerceu o cargo de diretora do Instituto de Biologia e esteve à frente do Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB) como diretora e curadora. Seu trabalho foi fundamental para a consolidação da coleção de briófitas, que hoje leva o seu nome, resultado de uma iniciativa que garantiu a preservação e incorporação de importantes materiais ao acervo científico.

Além da carreira acadêmica, teve papel relevante na representação profissional. Foi conselheira do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-05), representando a Bahia, e em 2024 recebeu do CRBio-08 o título de Bióloga Emérita, reconhecimento por sua trajetória exemplar.