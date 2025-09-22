Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Morre a professora Lectícia Scardino Scott Faria, referência da Botânica na Bahia

Ex-diretora do Instituto de Biologia, ela formou gerações de biólogos e deixou contribuições decisivas para a ciência

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 07:56

Lectícia Scardino Scott Faria
Lectícia Scardino Scott Faria Crédito: Divulgação

A comunidade científica baiana perdeu uma de suas maiores referências na área da Botânica. Morreu a professora e bióloga Lectícia Scardino Scott Faria, que dedicou décadas ao ensino, à pesquisa e à valorização da profissão. A cremação está marcada para esta terça-feira (23), às 11h30, no Campo Santo, em Salvador.

Graduada em História Natural pela Faculdade Católica de Filosofia da Bahia e com especialização em Ciências Biológicas pelo ICECC, Lectícia atuou por longo período como docente da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e da Universidade Católica do Salvador (UCSal). Ao longo da carreira, formou centenas de profissionais e inspirou gerações de alunos.

Na Ufba, foi professora de Botânica Sistemática, exerceu o cargo de diretora do Instituto de Biologia e esteve à frente do Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB) como diretora e curadora. Seu trabalho foi fundamental para a consolidação da coleção de briófitas, que hoje leva o seu nome, resultado de uma iniciativa que garantiu a preservação e incorporação de importantes materiais ao acervo científico.

Além da carreira acadêmica, teve papel relevante na representação profissional. Foi conselheira do Conselho Regional de Biologia da 5ª Região (CRBio-05), representando a Bahia, e em 2024 recebeu do CRBio-08 o título de Bióloga Emérita, reconhecimento por sua trajetória exemplar.

Sua dedicação à ciência e ao ensino foi destacada também no fortalecimento do Conselho Profissional e na defesa da valorização da carreira de biólogos. "Recentemente, o CRBio-08 teve a honra de homenageá-la com o título de Bióloga Emérita, reconhecimento por sua trajetória exemplar e dedicação à Biologia. Deixa um legado imenso na Botânica e na defesa da profissão, que permanecerá como inspiração para todos nós", diz o conselho em nota, 

Mais recentes

Imagem - BBB do tráfico: câmera que vigiava rua para facção é apreendida dentro de bloco em Salvador

BBB do tráfico: câmera que vigiava rua para facção é apreendida dentro de bloco em Salvador
Imagem - Cidades baianas batem 38.6°C e entram no ranking das mais quentes do Brasil

Cidades baianas batem 38.6°C e entram no ranking das mais quentes do Brasil
Imagem - Traficante é preso após sequestrar e torturar adolescente em tribunal do crime em Eunápolis

Traficante é preso após sequestrar e torturar adolescente em tribunal do crime em Eunápolis

MAIS LIDAS

Imagem - Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados
01

Supermercado estrangeiro abrirá 50 lojas no Brasil e promete desbancar preço dos atacados

Imagem - Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'
02

Wellhub e TotalPass dividem opiniões: 'Tem academias que comemoram e outras que sofrem'

Imagem - Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil
03

Concursos têm 5 mil vagas abertas para nível médio e superior com salários de até R$ 32 mil

Imagem - Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo
04

Revista elege os 5 melhores perfumes masculinos do mundo