BBB do tráfico: câmera que vigiava rua para facção é apreendida dentro de bloco em Salvador

Apreensão foi registrada no bairro do IAPI

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:08

Câmera foi localizada dentro de bloco Crédito: SSP-BA

Uma câmera de monitoramento que vigiava rua para facção criminosa foi apreendida dentro de um bloco na localidade do Milho, no bairro do IAPI, em Salvador, na manhã de domingo (21).

O aparelho foi instalado de maneira ilegal e atrapalhava a ação policial na região, já que era monitorado ao longo do dia por criminosos que conseguiam se antecipar à chegada polícia e evitar flagrantes.

A ação de retirada da câmera foi feita pela 37ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (CIPM). A câmera foi apreendida e apresentada na Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

O CORREIO já mostrou em reportagem que o ‘olheiro’ da facção, responsável por passar informações da rua sobre moradores e viaturas para as lideranças criminosas de determinado bairro, tem sido substituído por câmeras na capital baiana.

As câmeras são instaladas em blocos, postes e outros locais escondidos para evitar que PMs as notem nas ruas.

