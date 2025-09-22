CRIME

BBB do tráfico: câmera que vigiava rua para facção é apreendida dentro de bloco em Salvador

Apreensão foi registrada no bairro do IAPI

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 08:08

Câmera foi localizada dentro de bloco Crédito: SSP-BA

Uma câmera de monitoramento que vigiava rua para facção criminosa foi apreendida dentro de um bloco na localidade do Milho, no bairro do IAPI, em Salvador, na manhã de domingo (21).

O aparelho foi instalado de maneira ilegal e atrapalhava a ação policial na região, já que era monitorado ao longo do dia por criminosos que conseguiam se antecipar à chegada polícia e evitar flagrantes.

Câmera foi localizada em bloco 1 de 3

A ação de retirada da câmera foi feita pela 37ª Companhia Independente da Polícia Militar da Bahia (CIPM). A câmera foi apreendida e apresentada na Central de Flagrantes, onde foram adotadas as medidas cabíveis.