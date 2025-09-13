Motorista por aplicativo é assaltado por 10 homens no Bambuzal do Aeroporto de Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:09
Um motorista por aplicativo foi assaltado por 10 homens na tarde de quinta-feira (12), no Bambuzal do Aeroporto de Salvador.
Segundo a Polícia Civil, o motorista, que estava com dois passageiros, foi abordado por diversos homens em outros veículos. Os criminosos danificaram o carro da vítima e roubaram malas, roupas e objetos pessoais de dois passageiros que estavam a bordo.
Uber
Nenhum suspeito foi preso. A PC informou que vai analisar imagens de câmeras de segurança para identificar os assaltantes e “diligências investigativas irão contribuir na elucidação do fato.”