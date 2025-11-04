PESQUISA

Censo do IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns da Bahia; veja top 5

Estado é um dos únicos do país em que Silva não é o sobrenome mais comum

Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:34

Final de tarde muito movimentado no Farol da Barra. Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Na Bahia, tradição e mudança caminham lado a lado quando o assunto são nomes. O Censo Demográfico 2022 mostrou que Maria e José seguem como os preferidos entre os baianos - e entre os brasileiros em geral. Mas, no caso dos sobrenomes, o estado foge à regra: é um dos únicos do país onde “Santos” supera “Silva”.

O levantamento mostra como a Bahia mistura tradição e renovação. Enquanto “Maria” e “José” resistem ao tempo, nomes como “Júlia”, “Laura” e “Enzo” revelam novas influências.

‘Santos’ domina entre os sobrenomes baianos

Mais de 3,7 milhões de baianos têm “Santos” no nome - o equivalente a um em cada quatro moradores (26,3%). No Brasil, ele é o segundo mais popular, presente em 10,5% da população. Já o tradicional “Silva”, líder nacional, aparece em segundo lugar na Bahia, usado por 17,6% dos moradores (2,48 milhões de pessoas).

Na sequência vêm Souza (8,4%), Oliveira (8,1%) e Jesus (7,6%). Este último é um caso particular: quase 40% dos brasileiros com o sobrenome “Jesus” vivem na Bahia, e os dez municípios com maior concentração dele estão no estado. Presidente Tancredo Neves (29,2%), Teolândia (29%) e Piraí do Norte (26%) lideram o ranking.

Em Salvador, o padrão se repete: os cinco sobrenomes mais comuns são Santos, Silva, Souza, Jesus e Oliveira.

Veja os nomes e sobrenomes mais populares da Bahia 1 de 4

Maria e suas variações resistem ao tempo

A força de “Maria” continua impressionante. Em 2022, mais de 783 mil baianas (10,7% das mulheres do estado) têm o nome mais popular do país. No Brasil, são 12,2 milhões de Marias, quase 12% da população feminina.

Na Bahia, Maria reina há décadas, com uma única exceção: nos anos 1990, o nome Ana assumiu a liderança temporária. Hoje, Ana ocupa o segundo lugar, com 273 mil registros, um aumento de quase 27% desde 2010.

A grande surpresa do Censo foi Júlia, que saltou do 28º para o 3º lugar entre os nomes femininos mais comuns na Bahia - um crescimento de 60% em 12 anos. Adriana e Rita completam o top 5, embora ambas tenham perdido popularidade. Já Josefa, que estava entre as cinco mais usadas em 2010, caiu para a 12ª posição.

Entre as baianas mais jovens, nascidas entre 2020 e 2022, os nomes da moda são Maria, Ana, Laura, Alice e Luna.

Em Salvador, Maria também é o nome mais frequente - 116 mil mulheres (8,9% do total), embora o número tenha caído 2% desde o último Censo. Ana, Rita, Júlia e Patrícia completam a lista da capital.

José perde força, mas João avança

Entre os homens, José ainda é o nome mais comum na Bahia, mas perdeu espaço. Em 2022, eram 361 mil Josés, 13,6% a menos que em 2010. A tendência é nacional: o nome caiu também em quase todo o país, embora siga no topo em 21 estados.

A nova geração, porém, mostra outra preferência. João vem ganhando terreno e já é o nome mais popular entre os meninos nascidos a partir dos anos 2000. O número de Joões cresceu 13,7% desde 2010, chegando a 219 mil registros e ultrapassando Antônio, que caiu para o terceiro lugar após uma redução de 16,7%.

O nome Pedro também subiu no ranking - de 8º para 4º lugar -, com alta de 35,7% em 12 anos. Carlos fecha o top 5, enquanto Paulo deixou o grupo dos mais comuns.

Nos registros mais recentes (2020 a 2022), os nomes masculinos preferidos pelos baianos foram João, Davi, Enzo, Arthur e Miguel.