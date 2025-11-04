Acesse sua conta
Censo do IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns da Bahia; veja top 5

Estado é um dos únicos do país em que Silva não é o sobrenome mais comum

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:34

Final de tarde muito movimentado no Farol da Barra.
Final de tarde muito movimentado no Farol da Barra. Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Na Bahia, tradição e mudança caminham lado a lado quando o assunto são nomes. O Censo Demográfico 2022 mostrou que Maria e José seguem como os preferidos entre os baianos - e entre os brasileiros em geral. Mas, no caso dos sobrenomes, o estado foge à regra: é um dos únicos do país onde “Santos” supera “Silva”.

O levantamento mostra como a Bahia mistura tradição e renovação. Enquanto “Maria” e “José” resistem ao tempo, nomes como “Júlia”, “Laura” e “Enzo” revelam novas influências.

CLIQUE AQUI PARA CONSULTAR SEU NOME E SOBRENOME

‘Santos’ domina entre os sobrenomes baianos

Mais de 3,7 milhões de baianos têm “Santos” no nome - o equivalente a um em cada quatro moradores (26,3%). No Brasil, ele é o segundo mais popular, presente em 10,5% da população. Já o tradicional “Silva”, líder nacional, aparece em segundo lugar na Bahia, usado por 17,6% dos moradores (2,48 milhões de pessoas).

Na sequência vêm Souza (8,4%), Oliveira (8,1%) e Jesus (7,6%). Este último é um caso particular: quase 40% dos brasileiros com o sobrenome “Jesus” vivem na Bahia, e os dez municípios com maior concentração dele estão no estado. Presidente Tancredo Neves (29,2%), Teolândia (29%) e Piraí do Norte (26%) lideram o ranking.

Em Salvador, o padrão se repete: os cinco sobrenomes mais comuns são Santos, Silva, Souza, Jesus e Oliveira.

Veja os nomes e sobrenomes mais populares da Bahia

Nomes femininos mais populares na Bahia por Reprodução
Nomes masculinos mais populares na Bahia por Reprodução
Sobrenomes mais populares na Bahia por Reprodução
Nomes do Brasil por Reprodução
1 de 4
Nomes femininos mais populares na Bahia por Reprodução

Maria e suas variações resistem ao tempo

A força de “Maria” continua impressionante. Em 2022, mais de 783 mil baianas (10,7% das mulheres do estado) têm o nome mais popular do país. No Brasil, são 12,2 milhões de Marias, quase 12% da população feminina.

Na Bahia, Maria reina há décadas, com uma única exceção: nos anos 1990, o nome Ana assumiu a liderança temporária. Hoje, Ana ocupa o segundo lugar, com 273 mil registros, um aumento de quase 27% desde 2010.

A grande surpresa do Censo foi Júlia, que saltou do 28º para o 3º lugar entre os nomes femininos mais comuns na Bahia - um crescimento de 60% em 12 anos. Adriana e Rita completam o top 5, embora ambas tenham perdido popularidade. Já Josefa, que estava entre as cinco mais usadas em 2010, caiu para a 12ª posição.

Entre as baianas mais jovens, nascidas entre 2020 e 2022, os nomes da moda são Maria, Ana, Laura, Alice e Luna.

Em Salvador, Maria também é o nome mais frequente - 116 mil mulheres (8,9% do total), embora o número tenha caído 2% desde o último Censo. Ana, Rita, Júlia e Patrícia completam a lista da capital.

José perde força, mas João avança

Entre os homens, José ainda é o nome mais comum na Bahia, mas perdeu espaço. Em 2022, eram 361 mil Josés, 13,6% a menos que em 2010. A tendência é nacional: o nome caiu também em quase todo o país, embora siga no topo em 21 estados.

A nova geração, porém, mostra outra preferência. João vem ganhando terreno e já é o nome mais popular entre os meninos nascidos a partir dos anos 2000. O número de Joões cresceu 13,7% desde 2010, chegando a 219 mil registros e ultrapassando Antônio, que caiu para o terceiro lugar após uma redução de 16,7%.

O nome Pedro também subiu no ranking - de 8º para 4º lugar -, com alta de 35,7% em 12 anos. Carlos fecha o top 5, enquanto Paulo deixou o grupo dos mais comuns.

Nos registros mais recentes (2020 a 2022), os nomes masculinos preferidos pelos baianos foram João, Davi, Enzo, Arthur e Miguel.

Em Salvador, José ainda é o mais frequente, com 38 mil registros, seguido por Antônio, João, Carlos e Paulo.

