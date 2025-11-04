Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Detran apura adulteração de resultados de prova e fraudes de CNH na Bahia

Órgão instaurou uma série de processos administrativos disciplinares para apurar casos no estado

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 10:15

Detran Bahia
Detran Bahia Crédito: Divulgação

O Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (Detran-BA) instaurou uma série de processos administrativos disciplinares para apurar adulteração de resultados de provas e emissão fraudulenta de documentos ligados à habilitação de condutores e à circulação de veículos. As portarias foram publicadas no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta segunda-feira (3).

Os atos têm prazo de 60 dias para conclusão, prorrogáveis por igual período. As portarias têm o objetivo de apurar condutas de ex-servidores suspeitos de envolvimento em esquemas de adulteração de provas, alterações de dados e transferências irregulares de veículos.

Detran-BA

Detran-BA por Thuane Maria/GOVBA
Detran-BA realiza mutirões na Bahia por Divulgação
Local do exame prático do Detran por Feijão Almeida/GOVBA
Detran Bahia por Divulgação
1 de 4
Detran-BA por Thuane Maria/GOVBA

As portarias entraram em vigor na data de publicação. Elas são baseadas nos artigos 175, 176 e 192 da Lei nº 6.677/1994, que preveem sanções para irregularidades funcionais.

O Detran-BA pode prorrogar o prazo de apuração “em face de circunstâncias excepcionais ou imperiosas para a conclusão dos trabalhos”. As portarias foram assinadas por Max Adolfo Passos Mendes, diretor-geral do órgão.

Leia mais

Imagem - Pai, mãe e filho de seis anos morrem em acidente no interior da Bahia

Pai, mãe e filho de seis anos morrem em acidente no interior da Bahia

Imagem - Mais de 100 integrantes de torcida organizada são detidos em Salvador

Mais de 100 integrantes de torcida organizada são detidos em Salvador

Imagem - Homem morre após bater moto em poste na Avenida Gal Costa, em Salvador

Homem morre após bater moto em poste na Avenida Gal Costa, em Salvador

Tags:

Bahia Investigação

Mais recentes

Imagem - Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes

Terror na Pituba: bandidos em busca de Ozempic invadem farmácias e roubam até clientes
Imagem - 'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador

'Professores podem ficar com medo de reprovar alunos', prevê APLB após caso de envenenamento em Salvador
Imagem - Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada