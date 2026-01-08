Suspeito de balear delegado faz mulher refém e é morto a tiros na Graça

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 10:26
Um homem de 28 anos, suspeito de balear um delegado durante um confronto no bairro da Engomadeira, no ano passado, morreu após troca de tiros com a polícia na manhã desta quinta-feira (6), no bairro da Graça, em Salvador.
Segundo a Polícia Civil, Matheus de Jesus Santos era alvo de um mandado de busca e apreensão. Ao perceber a presença dos agentes, ele tentou fazer uma mulher refém, passou a se deslocar pelos cômodos do imóvel e efetuou disparos contra as equipes policiais.
Houve troca de tiros, e o suspeito foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.
Delegado foi baleado na Engomadeira
No local da ação, os policiais apreenderam a arma de fogo utilizada pelo investigado e entorpecentes, entre maconha, crack, cocaína e LSD. Todo o material foi encaminhado para perícia.
Conforme a corporação, o mandado judicial foi expedido após o avanço das investigações e o recebimento de denúncias anônimas que indicavam a localização do suspeito, além de sua suposta ligação com o tráfico de drogas e grupos criminosos atuantes na região.
Matheus era apontado como um dos envolvidos em disparos contra policiais civis da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) durante o cumprimento de mandados judiciais, em 14 de julho de 2025, no bairro da Engomadeira. Na ocasião, as equipes foram recebidas a tiros, e um policial foi baleado.
A operação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia, por meio da DRFR, unidade vinculada ao Departamento Especializado em Investigações Criminais (Deic), com apoio da Delegacia Antissequestro (DAS) e do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do Comando de Policiamento em Missões Especiais (CPME) da Polícia Militar da Bahia. As circunstâncias da ocorrência seguem sob apuração.