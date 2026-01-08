SAÚDE

Mama-cadela: a fruta pouco conhecida que fornece 100% da vitamina C diária

Alimento também é rico em vitamina A



Carol Neves

Agência Einstein

Publicado em 8 de janeiro de 2026

Mama-cadela Crédito: Reprodução

Apesar de ser nativa do Cerrado e receber apelidos curiosos como “chicletinho do Cerrado”, a fruta mama-cadela ainda passa longe do prato da maioria dos brasileiros - inclusive de quem vive no Centro-Oeste. Um estudo recente, porém, indica que essa pequena fruta pode ser uma aliada poderosa da alimentação por causa do alto teor de nutrientes.

A relevância nutricional do alimento foi destacada em uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de São Paulo (USP) e publicada no Journal of the Brazilian Chemical Society. A análise da composição mostrou que apenas 100 gramas da fruta são suficientes para fornecer 100% da recomendação diária de vitamina C e cerca de 80% da necessidade de vitamina A.

“Ela aporta uma grande quantidade de vitamina C e compostos bioativos denominados carotenoides, como o licopeno e o betacaroteno, que são precursores da vitamina A”, afirma a nutricionista Sthefani Pires Ribeiro Silva, do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia – Iris Rezende Machado (HMAP), unidade pública em Goiás gerida pelo Einstein Hospital Israelita.

Segundo a especialista, é importante lembrar que a vitamina A pronta está presente apenas em alimentos de origem animal. Já frutas e vegetais fornecem as chamadas pró-vitaminas. “A vitamina A é um nutriente que se encontra apenas em alimentos de origem animal. Vegetais e frutas fornecem pró-vitaminas A, especialmente os carotenoides, que estão bem presentes em alimentos de cores amarela, laranja ou vermelha. É nosso organismo que atua para transformar esses compostos em vitamina A”, explica Silva.

Nesse ponto, a mama-cadela chama atenção: o teor de carotenoides varia entre 18 e 22 mg a cada 100 gramas da fruta fresca. “Essa quantidade é considerada excelente para um único alimento, sendo a base para que o corpo produza cerca de 80% da necessidade diária de vitamina A em adultos”, observa a nutricionista do HMAP.

Por que a vitamina A é tão importante

Essencial para o organismo, a vitamina A está diretamente ligada à saúde da visão, especialmente ao funcionamento das células sensíveis à luz nos olhos - o que explica por que sua deficiência costuma causar dificuldade para enxergar à noite. Além disso, o nutriente participa da renovação celular e atua na proteção contra infecções.

Mesmo com esse potencial, a mama-cadela nunca havia sido analisada de forma tão aprofundada antes do estudo da USP. Para Sthefani Silva, isso reflete a pouca valorização de alimentos regionais no dia a dia. “A origem desse vazio está tanto na falta de informação sobre o alimento quanto no desconhecimento sobre a forma de preparo para consumo. Com isso, não há uma cadeia produtiva formal para comercialização”, lamenta.

A nutricionista observa, contudo, que o interesse por produtos locais vem crescendo. "Incluir alimentos nativos no consumo do dia a dia não apenas traz uma maior variedade de nutrientes e compostos bioativos na alimentação como também incentiva a agricultura local dos pequenos produtores e a preservação do bioma da região”, destaca.

O que é a mama-cadela

De casca rugosa e coloração alaranjada, a mama-cadela mede cerca de 2 centímetros de diâmetro. O tamanho e os caroços lembram os da pitanga, mas o sabor é bem mais doce. A casca fibrosa dificulta a mastigação, razão pela qual a fruta costuma ser usada no preparo de doces e sobremesas.

Ainda assim, a recomendação é consumir o alimento in natura. Dessa forma, evita-se o excesso de açúcar e preservam-se as fibras naturais da fruta, responsáveis por sua textura. “As fibras são um componente muito importante e comumente deficiente na dieta do brasileiro, que têm papel crucial na manutenção da saúde, principalmente intestinal”, frisa Silva.