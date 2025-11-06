Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

3 vitaminas caseiras para tomar após o treino de musculação

Aprenda a preparar opções práticas, deliciosas e nutritivas para consumir no dia a dia

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:40

Vitamina de ameixa com aveia (Imagem: GalinaSh | Shutterstock)
Vitamina de ameixa com aveia Crédito: Imagem: GalinaSh | Shutterstock

Depois do treino de musculação, o corpo entra em um momento decisivo: enquanto os músculos se recuperam do esforço, o organismo busca energia e nutrientes para reconstruir aquilo que foi trabalhado. E é justamente nesse momento que as vitaminas caseiras fazem toda a diferença. Leves, práticas e ricas em proteínas e carboidratos de qualidade, elas ajudam a acelerar a recuperação muscular, evitar a fadiga e potencializar os resultados da academia.

A seguir, confira 3 vitaminas caseiras para tomar após o treino de musculação!

Vitamina de ameixa e aveia

Ingredientes

  • 4 ameixas sem caroço
  • 170 g de iogurte natural
  • 2 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 200 ml de leite desnatado gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de coco com banana (Imagem: Alexandra Anschiz | Shutterstock)
Vitamina de coco com banana Crédito: Imagem: Alexandra Anschiz | Shutterstock

Vitamina de coco com banana

Ingredientes

  • 1 banana descascada e cortada em rodelas
  • 100 ml de leite de coco gelado
  • 100 ml de água
  • 1 scoop de whey protein sabor baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de cacau com amendoim

Ingredientes

  • 1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada
  • 1 colher de sopa de pasta de amendoim
  • 1 colher de sopa de cacau em pó
  • 1 scoop de whey protein sabor chocolate
  • 200 ml de leite de aveia

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Mais recentes

Imagem - Bolo de liquidificador: 4 receitas práticas e saborosas para o café da manhã

Bolo de liquidificador: 4 receitas práticas e saborosas para o café da manhã
Imagem - 5 filmes e séries de mistério para maratonar na Netflix

5 filmes e séries de mistério para maratonar na Netflix
Imagem - Lombo assado: 5 receitas de forno para o almoço ou jantar

Lombo assado: 5 receitas de forno para o almoço ou jantar

MAIS LIDAS

Imagem - De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo
01

De alho a frutos do mar: 6 alimentos que a família real evita a todo custo

Imagem - IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil
02

IPTV: como funcionava o esquema bilionário de streaming pirata desmontado no Brasil

Imagem - Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)
03

Resultado da Quina 6872, desta quinta-feira (6)

Imagem - 3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)
04

3 signos entram em uma nova fase de poder e superação a partir de hoje (6 de novembro)