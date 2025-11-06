comida

3 vitaminas caseiras para tomar após o treino de musculação

Aprenda a preparar opções práticas, deliciosas e nutritivas para consumir no dia a dia

Portal Edicase

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 15:40

Vitamina de ameixa com aveia Crédito: Imagem: GalinaSh | Shutterstock

Depois do treino de musculação, o corpo entra em um momento decisivo: enquanto os músculos se recuperam do esforço, o organismo busca energia e nutrientes para reconstruir aquilo que foi trabalhado. E é justamente nesse momento que as vitaminas caseiras fazem toda a diferença. Leves, práticas e ricas em proteínas e carboidratos de qualidade, elas ajudam a acelerar a recuperação muscular, evitar a fadiga e potencializar os resultados da academia.

A seguir, confira 3 vitaminas caseiras para tomar após o treino de musculação!

Vitamina de ameixa e aveia

Ingredientes

4 ameixas sem caroço

170 g de iogurte natural

2 colheres de sopa de farinha de aveia

200 ml de leite desnatado gelado

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de coco com banana Crédito: Imagem: Alexandra Anschiz | Shutterstock

Vitamina de coco com banana

Ingredientes

1 banana descascada e cortada em rodelas

100 ml de leite de coco gelado

100 ml de água

1 scoop de whey protein sabor baunilha

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Transfira a vitamina para um copo e sirva em seguida.

Vitamina de cacau com amendoim

Ingredientes

1 banana descascada, cortada em rodelas e congelada

1 colher de sopa de pasta de amendoim

1 colher de sopa de cacau em pó

1 scoop de whey protein sabor chocolate

200 ml de leite de aveia

Modo de preparo