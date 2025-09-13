Acesse sua conta
Cena de terror: veja como ficou o carro alvo de emboscada no bambuzal de Salvador

Motorista de aplicativo e passageiros foram alvos de dez homens

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 14:49

Carro foi cercado por 10 homens no bambuzal do Aeroporto de Salvador
Carro foi cercado por dez homens no bambuzal do Aeroporto de Salvador Crédito: Otávio Santos/Secom

Motorista e passageiros vivenciaram momentos de terror na noite de sexta-feira (12), em Salvador. O cenário da violência foi o bambuzal que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Salvador. O condutor do carro que foi alvo da emboscada estava com passageiros quando foi interceptado por diversos homens e abandonou o veículo.

Segundo a Polícia Civil, os suspeitos roubaram malas, roupas, objetos pessoais e eletrônicos que pertenciam a dois passageiros que eram transportados pelo motorista. Além do roubo, os suspeitos danificaram o carro. Informações preliminares apontam que cerca de dez homens participaram da ação. 

O veículo modelo Renault Kwid, cor prata, foi amassado na parte traseira, teve vidros destruídos e uma das lanternas traseiras danificada. As imagens do carro registradas ainda no bambuzal circulam nas redes sociais. Nenhum suspeito foi preso até então. 

Em nota, a Polícia Civil informou que vai analisar imagens de câmeras de segurança para identificar os assaltantes e contribuir na elucidação do fato. A Polícia Militar foi procurada, mas não forneceu mais informações sobre o caso. 

