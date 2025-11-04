Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Conheça projeto que vai levar 24 estudantes de baixa renda da Bahia para intercâmbio em Portugal

Na Europa, iniciativa vai aprofundar na história do Brasil contada a partir das narrativas afro-indígenas

  • Foto do(a) author(a) Larissa Almeida

  • Larissa Almeida

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05:30

Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ Crédito: Alfredo Lima Rocha/Divulgação

Uma revisita à história do Brasil para além do que é mostrado nos livros. Essa é a proposta do projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’, que vai levar 24 estudantes e quatro professores das redes públicas de Salvador, Camaçari, Jacobina e Mata de São João para passar dez dias em Portugal. Os selecionados vão embarcar rumo à Europa a partir de quarta-feira (5) e, durante o intercâmbio cultural, terão contato com estudantes portugueses e com os registros da história afro-indígena e brasileira presentes no país estrangeiro.

Neste ano, a iniciativa vai trabalhar o tema ‘Quem Conta a Nossa História? A Participação Indígena e Afro-Brasileira na Formação do Brasil’, que pretende ir além do que o ensino tradicional nas salas de aula aborda sobre o protagonismo indígena e de povos africanos na história do Brasil. Marici Vila, diretora executiva da Origem Produções, realizadora do projeto, explicou a escolha de Portugal como destino da construção desses novos olhares.

“A ideia de ir até Portugal é justamente pela relação que temos desde a colonização. Acho que é de extrema importância que a gente possa dar a oportunidade a esses jovens estarem em outro país, apresentando projetos e trabalhos desenvolvidos no Brasil e, com isso, trabalhando em conjunto com os portugueses que também têm essa diretriz antirracista e não eurocêntrica nas escolas”, ressalta.

O processo de seleção dos jovens aconteceu em etapas. Após se inscreverem no projeto, eles desenvolveram histórias em quadrinhos com o auxílio do professor orientador, tendo como ponto de partida a temática proposta. Após submeterem o trabalho ao projeto, os autores das melhores histórias foram chamados para a segunda fase, que reuniu estudantes em um acampamento em Mata de São João durante sete dias.

“Trabalhamos com eles a história viva. Vivenciamos com eles a ida a territórios indígenas e quilombolas, conversamos com lideranças e ouvimos a história contada por essas pessoas. Em cada acampamento que aconteceu no Brasil, os jovens produziram curtas-metragens. [...] Olhamos como esse jovem trabalhou coletivamente na produção desse curta-metragem, se houve evolução durante a semana, cuidado com o meio ambiente e o engajamento nas atividades propostas”, detalha Marici.

Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’

Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ por Alfredo Lima Rocha
Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ por Alfredo Lima Rocha
Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ por Alfredo Lima Rocha
Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ por Alfredo Lima Rocha
Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ por Alfredo Lima Rocha
Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ por Alfredo Lima Rocha
Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ por Alfredo Lima Rocha
Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ por Alfredo Lima Rocha
1 de 8
Projeto ‘Era Uma Vez... Brasil’ por Alfredo Lima Rocha

Ao todo, 125 alunos de 15 cidades e quatro estados brasileiros – Bahia, Pernambuco, Paraná e São Paulo – foram escolhidos para participar da nona edição do projeto. Uma parte viaja nesta quarta (5) e outra embarca no dia 15 de novembro. Entre os participantes, está a estudante Eduarda dos Santos Santana, de 14 anos, que estuda em Mata de São João. Ela relatou a emoção com a oportunidade.

“Quando eu descobri que havia sido selecionada para a segunda etapa, eu chorei de alegria, pois não tinha muitas esperanças de passar, já que não sou muito boa em desenhar. Depois que eu vi o meu nome na lista, senti uma esperança. Essa vai ser a minha primeira viagem de avião. Eu nunca fui mais longe que Salvador por motivos de custo, então essa viagem vai ser muito significativa”, diz.

A estudante Mayara Kesley Carvalho Santos, 14, também fará a primeira viagem de avião e a primeira viagem internacional. Ela conta que a expectativa é tanta que já está com quase tudo pronto para embarcar. “Já comecei a organizar documentos, roupas e tudo o que vou precisar durante o intercâmbio. Ainda estou ajustando alguns detalhes, como o roteiro e o que quero conhecer por lá. Espero conhecer novas culturas, costumes e pessoas, além de aprender mais sobre a história e o jeito de viver em Portugal. Quero voltar com novos conhecimentos, memórias e uma bagagem cultural que eu possa compartilhar com outras pessoas”, pontua.

De malas prontas, Welber Henrique de Jesus Santos, 14, estudante de uma escola municipal de Camaçari, valorizou a iniciativa e não escondeu a animação com o intercâmbio. “É uma iniciativa muito boa, ainda mais para nós, estudantes de baixa renda, já que nossos pais não podem proporcionar uma viagem como essa. Vai trazer mais aprendizado sobre a descoberta do Brasil e nos fazer enxergar algo diferente do que a gente vê em livros e sala de aula. Espero conhecer de perto a cultura, pessoas novas e trocar conhecimentos. Essa experiência vai ficar marcada na minha história”, frisa.

Segundo Marici Vila, é esperado que o projeto marque, sobretudo, a vida pessoal e profissional de cada jovem. “Esperamos que ele entenda que pode estar e ocupar os espaços que quiser, que tenha capacidade intelectual para ter uma análise crítica da nossa história, do Brasil e da vida, e possa ser um grande agente transformador na sua escola e na sua comunidade. Que eles saiam de lá muito transformados e engajados para que possam movimentar outras pessoas”, finaliza.

Leia mais

Imagem - Alto padrão: nova escola de administração em Salvador custa R$ 6 mil e terá bolsas de até 100%

Alto padrão: nova escola de administração em Salvador custa R$ 6 mil e terá bolsas de até 100%

Imagem - Veja como organização baiana conseguiu incluir mais de 300 jovens no mercado de trabalho

Veja como organização baiana conseguiu incluir mais de 300 jovens no mercado de trabalho

Imagem - Três estudantes baianos vão representar o Brasil na maior simulação da ONU em Harvard

Três estudantes baianos vão representar o Brasil na maior simulação da ONU em Harvard

Mais recentes

Imagem - Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia

Suspeito de assalto morre em acidente durante fuga em estrada na Bahia
Imagem - Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará

Saiba quem é o casal do CV que virou alvo da operação na Bahia e no Ceará
Imagem - Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

Bahia oferece mais de 17 mil vagas para consultas e exames voltados à saúde masculina; saiba quais

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada